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YSK'dan Kılıçdaraoğlu'na sert tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2017 halk oylamasına ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

YSK'dan Kılıçdaraoğlu'na sert tepki!

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2017 halk oylamasına ilişkin ifadeleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun 'Yüzde 51.2 hayır çıktı' ifadesinin tüm sandık sonuçları kesinleşmiş, açıklanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olmasına karşın, dayanaktan yoksun olduğu açıktır. Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir. Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu, "Referandumda 51.2 Hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı." demişti.

Kılıçdaroğlu, canlı yayında, "Referandumda 51.2 Hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sadi Güven Kemal Kılıçdaroğlu YSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Atı çalan üsküdarı geçti dedi hani ABD kayigindan artık inmişlerdi hani eyy almanya PAPA filan diyorlardı hani bu ülkede yargı bağımsızlığı vardı hani MAN adasına transfer yalandı değişim şart olmuştur IYI gelmeli TÜRKIYE IYI olmali hak hukuk adalet yeniden saglanmali
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