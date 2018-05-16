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Oruç tutarken neden uykumuz geliyor? İşte bunu önlemenin yolu

RAMAZAN HABERLERİ  | 16.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

16 saati aşkın süre oruç tutacağımız Ramazan ayında uyku halinin ağır basması kaçınılmaz bir durum. Bunun sebebi ise uzun süreli açlıktan dolayı kan şekerinin etkilenmesi. Peki Ramazan ayında uyuma isteğinin önüne geçmek için neler yapılması gerekiyor? İşte cevabı...

Oruç tutarken neden uykumuz geliyor? İşte bunu önlemenin yolu

Uzun süren açlık süreçleri sağlıklı kişide ciddi bir sağlık problemi oluşturmasa da kişinin metabolizmasını olumsuz etkileyebilir. İşte bu olumsuzluklardan biri de oruç tutarken sürekli uykunuzun gelmesi. Bunun için yapabileceğiniz bazı şeyler mevcut.

Sıcakların da etkisi ile oruç tutan kişilerde sağlık açısından bazı olumsuzluklar yaşanabiliyor. Uzun süren açlık süreçleri sağlıklı kişide ciddi bir sağlık problemi oluşturmasa da kişinin metabolizmasını olumsuz etkileyebilir. Bu süreçlerde sağlıklı bir kişinin metabolizmasında, kan şekeri düşebilir, dikkat azabilir, halsizlik oluşabilir ve de iş verimi azalabilir.

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Genelde vücuttaki kan şekeri seviyesinin durumuna bağlı olarak özellikle yemeklerden sonra ya da uzun süren açlıklardan sonra konsantrasyon kaybı ve uykuya meyil artar. Bu nedenle özellikle sahurda vücut kan şekeri seviyesinde ani oynamalar yapmayacak tıbbi olarak glisemik indeksi düşük gıdalar tercih edilmelidir. Kepekli un, esmer şeker, kepekli pirinç, kuru fasulye ve diğer baklagiller. Meyve, patates, haşlanmış yumurta) Bu besinler tercih edilirse uykuya meyil ve konsantrasyon bozukluğu problemlerini en aza indirmek mümkün olmaktadır.

YAĞLI, AĞIR, ACILI VE BAHARATLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

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Kan şekerinin düşmesinin engellenmesi ile gün içerisinde uyuklama hallerinin önüne geçebileceği gibi aynı zamanda sahur ve iftarda tüketilen ağır, yağlı, acılı ve baharatlı besinler de kişinin uykusunu kaçırabileceğinden uzak durulması gereken besinlerdir. Gün içinde uyuklamanın önüne geçilebilmesi için de eğer mümkünse kısa sürelerle vücudunuzu ve zihninizi kısa öğle uykusuyla dinlendirmek faydanızadır.

Uyku açısından yaşanan bu tür problemler kalıcı bir bozukluk oluşturmadığından; uyku kalitesi oruç bittikten bir süre sonra normale döner.


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Kan şekeri uyku ORUÇ

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