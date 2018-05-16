Oruç tutarken neden uykumuz geliyor? İşte bunu önlemenin yolu

Uzun süren açlık süreçleri sağlıklı kişide ciddi bir sağlık problemi oluşturmasa da kişinin metabolizmasını olumsuz etkileyebilir. İşte bu olumsuzluklardan biri de oruç tutarken sürekli uykunuzun gelmesi. Bunun için yapabileceğiniz bazı şeyler mevcut.

Sıcakların da etkisi ile oruç tutan kişilerde sağlık açısından bazı olumsuzluklar yaşanabiliyor. Uzun süren açlık süreçleri sağlıklı kişide ciddi bir sağlık problemi oluşturmasa da kişinin metabolizmasını olumsuz etkileyebilir. Bu süreçlerde sağlıklı bir kişinin metabolizmasında, kan şekeri düşebilir, dikkat azabilir, halsizlik oluşabilir ve de iş verimi azalabilir.

Genelde vücuttaki kan şekeri seviyesinin durumuna bağlı olarak özellikle yemeklerden sonra ya da uzun süren açlıklardan sonra konsantrasyon kaybı ve uykuya meyil artar. Bu nedenle özellikle sahurda vücut kan şekeri seviyesinde ani oynamalar yapmayacak tıbbi olarak glisemik indeksi düşük gıdalar tercih edilmelidir. Kepekli un, esmer şeker, kepekli pirinç, kuru fasulye ve diğer baklagiller. Meyve, patates, haşlanmış yumurta) Bu besinler tercih edilirse uykuya meyil ve konsantrasyon bozukluğu problemlerini en aza indirmek mümkün olmaktadır.