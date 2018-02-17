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Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2018 10:08 | Son Güncelleme

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ilk toplantısı Vali Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı.Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Köşger tarafından, 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin yıllık olarak değerlendirilmesi yapıldı.Toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele hakkında, 2017/23 sayılı Başbakanlık genelgesi ve bu kapsamda kurulacak olan Bağımlılıkla Mücadele il/ilçe koordinasyon kurulları ile bunlara bağlı faaliyet gösteren il teknik çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirme ve 2016-2018 Uyuşturucu İle Mücadele ve Tütün Kontrol Programı Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen 2017 yılı faaliyetleri İl Sağlık Müdürü Dr.

Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.
Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ilk toplantısı Vali Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı.
Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Köşger tarafından, 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin yıllık olarak değerlendirilmesi yapıldı.
Toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele hakkında, 2017/23 sayılı Başbakanlık genelgesi ve bu kapsamda kurulacak olan Bağımlılıkla Mücadele il/ilçe koordinasyon kurulları ile bunlara bağlı faaliyet gösteren il teknik çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirme ve 2016-2018 Uyuşturucu İle Mücadele ve Tütün Kontrol Programı Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen 2017 yılı faaliyetleri İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından sunumu yapıldı.
Kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.
Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Cumhuriyet Savcısı Murat Avcı, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanlığı J.Kd. Albay Selahattin Acara, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve kurul üyesi olan kamu kurum müdürleri katıldı.

Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

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