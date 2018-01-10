Çocuk, zayıf karneyle sinyal veriyor! Kırık notların sorumlusu sadece çocuk değil

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, yaklaşan sömestr tatili ile beraber öğrencilerin eğitime iki haftalık ara vereceklerini ve karnelerini alacaklarını hatırlattı.

KARNE, DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİMİN GÖSTERGESİ

Karnenin çocuğun gelişim değerlendirmesi olduğunu belirten Sayım, “Genetik özellikler ve psikososyal etmenlerinin göstergesidir. Yarıyıl boyunca çocuğun öğrenme, duygusal ve sosyal gelişim ve uyumunun somut göstergesidir. Her çocuğun doğuştan getirdiği zeka, dikkat ve öğrenme kapasitesi gibi bir donanımı var” dedi.

ZAYIF KARNENİN ÜÇ NEDENİ VAR!

Zayıf karne için üç nedenin bulunduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, bunları “Çocuğun kendisi kaynaklı nedenler, aile kaynaklı nedenler ve okul-çevre kaynaklı nedenler” olarak sıraladı.

PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR BAŞARIYI ETKİLİYOR

Akademik başarıyı etkileyen nedenlerden ilkinin çocuktan kaynaklı birtakım psikiyatrik rahatsızlıklar ve öğrenme kapasitesi olduğunu ifade eden Sayım, “Zeka engeli, zekanın sınırda veya yüksek olması, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), özel öğrenme güçlüğü, davranım bozukluğu, sosyal fobi, fiziksel engel gibi faktörler çocuğun akademik başarısını etkileyebilir” dedi.