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Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

Yaşam alanlarını temizlemede kullanılan kimyasal temizlik malzemelerinin aslında sağlığa doğrudan zarar verdiğini biliyor musunuz? Norveç’te Bergen Üniversitesi’nde 6 binden fazla kişiyle tam 20 yıl boyunca sürdürülen bir araştırmaya göre, evini kimyasallar yardımıyla temizleyenlerin akciğerleri günde bir paket sigara içmişçesine zarar görüyor.

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Çoğumuz haftada ortalama 3-17 saatimizi yaşam alanlarımızı temizlemeye ayırıyoruz. Temizliğin etkili olabilmesi için de kimyasal temizlik maddeleri kullanıyoruz. Ancak Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kimyasal temizlik malzemeleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. 6,235 kadın ve erkeğin akciğerini tam 20 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, 20 yılın sonunda evinde kimyasalla temizlik yapan kadınların akciğer kapasitesinde ciddi bir düşüş olduğunu gördü. 10-20 yıllık bir süre boyunca 1 paket sigara içmeye eşdeğer olan bu düşüş, kimyasal temizlik malzemelerinin tehlikelerini ortaya koyuyor.

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DETERJANLI TEMİZLİĞE BUHARLI ALTERNATİF

Kimyasal temizlik uzun vadede zararlı olabildiği gibi tam anlamıyla etkin temizlik sağlamıyor. Araştırmacılar, daha az çamaşır suyu kullanılması gerektiğini ve çoğu temizlik işleri için su ve mikrofiber bezin yeterli olduğunu söylüyor. Ancak kimyasal temizliğe karşı oldukça etkili bir çözüm daha bulunuyor. Yüksek sıcaklıktaki buharın püskürtülmesi ile yapılan buharlı temizlik, kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik yapılmasına imkan tanıyor. Deterjanın bile çıkaramayacağı kirleri, yüksek sıcaklıkta püskürtülen buhar ile temizleyebilen buharlı temizlik makineleri, tüm bakterilerin yüzde 99,99'unu öldürüyor. Kimyasal temizliğin risklerini buharlı temizlik teknolojileriyle çözülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deterjan sigara temizlik Akciğer

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