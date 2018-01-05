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Güçlü bağışıklık sistemi için el hijyeni şart!

SAĞLIK HABERLERİ | 05.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Kış mevsiminin gelmesi nedeniyle kapalı ve kalabalık alanlarda daha fazla vakit geçirmek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor. Özellikle bulaşıcı enfeksiyonlardan korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ellerin sık sık yıkanmasını önererek yıkama süresinin en az 30 saniye olması gerektiğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, içinde bulunduğumuz kış mevsiminde bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığını belirterek el hijyeninin önemini vurguladı.

El hijyeninin yeteri kadar sağlanamadığı takdirde enfeksiyonlara davetiye çıkarıldığını ifade eden Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, el yıkama ile belirli oranda enfeksiyonların önüne geçilebileceğini söyledi.

EL TEMASINDAN SONRA ELLER YIKANMALI

El hijyenini sağlamak için fırsat buldukça ellerin yıkanması gerektiğini söyleyen Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, özellikle sosyal hayatta el temasını gerektiren alışveriş, toplu taşıma araçlarını kullanma, para alıp verme gibi tüm rutin işlemlerden sonra el temizliği için su ve antimikrobiyal olmayan katı/sıvı sabun kullanılabileceğini belirtti.

İDEAL EL YIKAMA NASIL OLMALI?

Günlük aktiviteler sırasında cilde bulaşan mikroorganizmaların, sabun ve su ile ellerin yıkanması durumunda ciltten tamamen uzaklaştırılabileceğini ifade eden Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, şunları söyledi: “Eller mutlaka uygun sabunla yıkanmalı ve yıkama süresi en az 30 saniye olmalıdır. Ayrıca ellerde gözle görülür bir kirlenme olduğunda da antimikrobiyal sabun kullanılabilir. Önce eller su ile ıslatılarak yıkanmaya başlanmalı. Ellere 3-5 ml sabun alınıp en az 15 saniye süre ile eller ovalanmalıdır. Ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin sabunla kaplanmış olmasına dikkat edilir. Eller su ile durulanır ve tam olarak kurulanır.”

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Anahtar Kelimeler:
kış Enfeksiyon bulaşıcı hastalıklar

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