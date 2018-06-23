İşte meme kanserinde en büyük risk!

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden yaklaşık 50 akademisyen tebliği sundu. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Demir, Meme kanserinin Türkiye için çok önemli bir sağlık meselesini olduğunu dile getirdi.

Problemin her geçen gün giderek büyüdüğüne işaret eden Prof. Dr. Gökhan Demir, “Çünkü meme kanseri sıklığı Türkiye’de artıyor. Biliyoruz ki meme kanserlerinde yüzde 20-25 oranında riski azaltabiliriz. Bunun başlıca sebepleri arasında şişmanlık var. Eğer biz aşırı kilodan uzak durursak, gençlerimizi aşırı kilodan uzak tutarsak, menopozal dönemde hanımların aşırı kilo almamasını sağlayabilirsek, vücudun yağ oranını 30’un altına indirebilirsek kanser riskini yüzde 20-25 oranında azaltabiliyoruz. Düzenli egzersiz yapmak meme kanseri riskini azaltıyor. Meme kanserli hastalarda da hastalığın nüks etme riskini azaltıyor. Onun için düzenli egzersiz yapılmalı. Buradaki kasıt her gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş, haftada 2 gün daha yoğun spor yapmaktır” dedi.