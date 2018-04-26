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ISTUSAD, İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde toplandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği (ISTUSAD), 5’inci olağan toplantısı ve derneğin ilk yönetim kurulunun açıklandığı tanıtım programı İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.Ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’nin sağlık ve sağlık turizmi altyapısını en etkin ve ekonomik şekilde tanıtımını sağlamak amacıyla çalışan ISTUSAD’ın toplantısı İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği (ISTUSAD), 5’inci olağan toplantısı ve derneğin ilk yönetim kurulunun açıklandığı tanıtım programı İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’nin sağlık ve sağlık turizmi altyapısını en etkin ve ekonomik şekilde tanıtımını sağlamak amacıyla çalışan ISTUSAD’ın toplantısı İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda dernek üyelerine yönetim kurulu takdimi ve alt çalışma gruplarının işleyiş bilgilendirmesi, hazırlanan sağlık turizmi web portalın sunumu, portalın uluslararası önemi ve alt çalışma gruplarının sorumluluklarının belirlenmesine yer verildi. Toplantıya ISTUSAD Dernek Başkanı Emre Ali Kodan ve ISTUSAD Yönetim Kurulu Üyesi Banu Başaran ile birlikte geniş bir davetli topluluğu katıldı.

"Tüm ulusal ve uluslararası arenada akla gelen ilk STK olmak vizyonumuzdur"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan dernek Başkanı Emre Ali Kodan, yapılan toplantıyla beraber derneğin resmi olarak kurulduğunu belirterek, "İstanbul Uluslar arası Sağlık ve Turizm Derneği, kuruluş aşamasına gelmeden önce beş tane olağan toplantı yaparak herkesin görüşlerini almayı amaçlamıştır. Bu noktada beşinci toplantıyla beraber derneğimiz resmi olarak kuruldu. Kuruluş aşamasında tüzük, logolar, misyonun, vizyonun tüm faaliyet çerçevesi bu gerçekleştirilen beş olağan toplantıda belirlenmiştir. İSTUSAD bundan sonraki aksiyon planında resmi kurulmuş bir STK olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık, sağlık turizmi, sağlık sektörünün yerli ve milli üretimi ve turizm sektörünün biliyorsunuz ki çok çeşidi var. Burada öncül bir akredite kurum rolü oynayarak tüm ulusal ve uluslararası arenada akla gelen ilk STK olmak vizyonumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Sağlık ve turizm sektörlerine fayda vermeyi amaçlıyoruz"
Başkan Kodan, yerli ve milli hedefler doğrultusunda sağlık ve turizm sektörlerine fayda vermeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Misyonu ülkemizdeki sağlık turizmi alanında gerek eğitim gerek operasyonel denetimler noktasında gerek bu hasta akışlarının sahadaki operasyonu noktasında, uluslararası anlaşmalar noktasında çok ciddi boşluklarımız var. Tüm sektörler bu boşluklarımızın farkında. Bu boşluğu doldurmak ve katkı sağlamak amaçlı devletimizin ve milletimizin yanında olarak 2023 ve 2071 hedefleriyle paralel doğrultuda hedeflere varmak için derneğimizi kurduk. Hep beraber gerek bireysel, gerek kamusal gerekse de özel sektör noktasında çalışmalarımız ilerleterek sağlık ve turizm sektörlerine fayda vermeyi amaçlıyoruz" dedi.
Sağlık turizmi konusunda Türkiye’yi cazibe merkezi haline getirecek her türlü fuar, kongre, çalıştay, sempozyum gibi organizasyonları yapmak, ülkemize sağlık turizmi konusunda uluslararası arenada en iyi şekilde tanıtımını sağlamak, ilgili denetimleri tamamlamak ve operasyonel olarak görev almak adına kurulan ISTUSAD gerçekleştirilen toplantı ile çalışmalarına hız kazandırdı.

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