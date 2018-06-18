Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

1-7 Nisan Kanser Haftası vesilesiyle sorularımızı yanıtlayan Yeditepe Üniversitesi Onkoloji Uzmanı Dr. Uğur Ersoy, gelişen tıp teknolojisiyle tedavide başarılı olunan kanser türlerinin en başında meme kanseri ve lenfomalar’ın geldiğini belirterek akciğer kanseri ve kolon kanseri tedavilerinde de başarı oranlarının yükseldiğini kaydetti. KANSERİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ GÖRÜLME ORANLARI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?



Türkiye’deki kanser türlerinin görülme sıklığıyla, dünyadaki görülme sıklığı arasında büyük bir fark yoktur, genelde birbirine paralel giden bir görünüme sahiptir. Bu anlamda Uzakdoğu ülkeleri dünyanın batı kısmından daha farklı bir görünüme sahiptir, örneğin mide kanseri uzak doğu ülkelerinde daha sıktır. Gelişmiş batı toplumları ile az gelişmiş toplumlar arasında bazı kanser türlerinin sıklığı arasında da farklar mevcuttur. Türkiye’de en çok görülen kanser türleri dünyada da olduğu gibi akciğer, meme, kolon, mide ve prostat kanserleridir. KANSER ORANLARINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU MU?



Kanser görülme oranlarının artış eğiliminde olduğu görülse de kanser görülme sıklığında bir artış yoktur. Sigara tüketiminin azalması ile birlikte akciğer kanseri gibi bazı kanserlerin yıllık görülme insidanları da (görülme sıklığı) azalacaktır. Amerikada akciğer ve kolorektal kanserlerin insidansı azalırken, melanom gibi cilt kanserlerinin insidansı artmaktadır. Toplumdaki kanser hastalarının oranında bir artış varmış gibi görünüyor ama bu da aslında yeni ve etkili tedavilerin ortaya çıkması ve erken tanı ile birlikte kanserli hastaların hayatlarının uzamasıyla bağlantılı bir sonuçtur. Yani kanser hastalarının artık daha uzun yıllar yaşıyor olması toplumsal oranlarını arttıran bir sonuç oldu. ONKOLOJİ KONUSUNDAKİ TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ SON GELİŞMELER NELERDİR?



Son yıllarda tümör genetiğinin ve tümör oluşma süreçlerini daha iyi anlamaya bağlı olarak hücre içi moleküler yapıya etki eden yeni, gelişmiş ilaçların bulunması önemli bir gelişmedir. Bunun dışında, vücudun savunma sistemini kullanarak ve aktif hale getirerek tümör hücrelerinin öldürülmesini sağlayan yeni ilaçlar yani immünoterapilerin ve akıllı ilaç diye tabir edilen ve hücre içindeki moleküler yapılara etki eden ilaçların da kullanılmaya başlanması önemli gelişmeler arasındadır.