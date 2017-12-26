Kışın yaşanan işitme kaybı belirtilerine dikkat!

Soğuk ve dengesiz hava hastalıklara davetiye çıkartıyor. Gribal enfeksiyonlar salgın gibi hızla yayılıyor. Halsizlik, burun akıntısı ve öksürükten şikayet ediyorsanız, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk’ün ‘ani işitme kaybıyla’ ilgili uyarılarına kulak verin: “Üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle, grip, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi) çoğunlukla orta kulağı, nadiren de iç kulağı etkileyerek işitme kayıplarına sebep olabilir.” Soğuk havanın değil ancak üst solunum yolu hastalıklarının ani işitme kaybına neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk şu bilgileri verdi…

ÜST SOLUNUM YOLLARINDA ŞİŞLİKLER

Ani işitme kaybı, öncesinde bilinen işitme problemi olmayan bir kişide aniden ortaya çıkan sorundur. Çoğunlukla tek kulağı bazen de her iki kulağı etkiler. Yapılan işitme testlerinde birbirini takip eden 3 frekansın her birinde en az 30 desibel veya daha fazla kayıp görülür. Özellikle soğuk havalarda yaygın olarak gördüğümüz nezle-grip şeklindeki enfeksiyonlar, üst solunum yolları mukozasında şişlikler oluşturarak sinüslerin havalanmasını ve östaki tüpü vasıtasıyla orta kulağın havalanmasını bozabilir. Bu durumdaki hastalarda kulak tıkanması, işitme kaybı şeklinde şikayetlere yol açar. Ayrıca orta kulak iltihabı da bu enfeksiyonlar sonrası sıkça gördüğümüz işitme kaybı nedenlerindendir. Orta kulak iltihabında kulak ağrısı, kulak zarında kızarıklık ve orta kulakta iltihabi sıvı birikimi oluşarak beraberinde işitme kaybı da gelişir. Bu kayıplar genellikle enfeksiyonun tedavi edilmesi sonrasında sorunsuz olarak iyileşir.