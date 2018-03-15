Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Mide bulantısı herkeste görülebilen ve oldukça yaygın olan bir durum olsa da sindirim sistemi problemleri, iç kulak sorunları, kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon veya şeker hastalığı olan kişilerin yanı sıra kokular ve hoş olmayan görüntülere karşı aşırı hassas bir yapıya sahip olanlarda daha sık görülüyor.

Mide bulantısının sebebi psikolojik de olabilir



Gebelik ve psikolojik durumu iyi olmayan bireylerde organik bir hastalık olmadan da mide bulantısı ve kusmanın görülebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Besin zehirlenmesi, araç tutması, ishal, migren, uyuşturucu alımı, kemoterapi uygulamaları durumunda görülüyor” dedi.

Mide bulantısı hafife alınmamalı



Uzun süreli bulantı durumunda mide ülseri, iç kulak hastalıkları, ileri evre böbrek yetmezliği, bazı kalp krizi tipleri, kan şekerinin kontrolsüz yükselmesi ve kafa içinde basınç artışı gibi daha ciddi hastalıkların da akla gelmesi gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Atasoyu, “Araç tutması, iç kulaktaki dengeden sorumlu yarım daire kanallarının harekete aşırı hassas oluşuna bağlı gelişir ve araç içinde seyahat ederken ortaya çıkan bulantı ve sonrasında kusma ile kendini gösterebilir” şeklinde konuştu.