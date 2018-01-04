NASA'lı Uzman Eddie Semones: Uçak yükseldikçe aldığımız radyasyon miktarı artıyor

Radyasyon, kansere neden olan en büyük etkenlerden bir tanesi. Peki, hayatımızın kaçınılmazı olan uçak seyahatlerinden biz ne kadar radyasyon alıyoruz?

YERKÜREDEN AYRILDIKÇA RADYASYONA DAHA ÇOK MARUZ KALINIYOR

NASA, uçmanın insan sağlığına olan etkileriyle ilgili açıklama yaptı. Business Insider'da yer alan habere göre; NASA'nın Radyasyon Uzmanı Eddie Semones'in yaptığı açıklamaya göre, insanın aldığı radyasyon dozunun miktarı atmosfere yaklaştıkça artıyor.

Yapılan açıklamaya göre; yerküreden ayrıldıkça, hayati anlamda koruyucu olan kozadan ayrılıyoruz ve yukarıya doğru yükseldikçe radyasyona daha da maruz kalıyoruz.

Bu yüksek enerji yüklü parçacıkları göremiyoruz. Kozmik ışınlar veya kozmik radyasyon olarak da adlandırılan parçacıklar, neredeyse hafif hızda hareket eden demir ve nikel gibi atomların çekirdeğidir.

NASA'da Radyasyon Uzmanı Eddie Semones, "Kozmik ışınlar önemli bir maruz kalma riski taşımıyor. Fakat yerin çok üstünde, parçacıkların sızdırma olasılığı daha yüksek" dedi.

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