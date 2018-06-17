Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

11 ayın sultanı olan Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca yeme alışkanlıklarımızda değişimler meydana geldi. 17 saat gibi uzun süren açlık ve susuzluğa bağlı olarak metabolizmamız yavaşladı. Yavaşlayan metabolizmalarımız kilo artışlarına neden oldu. Ramazan'ın bitmesiyle beraber eski geçişe geri dönmüş olacağız. Öncelikle güzel bir kahvaltı ile başlamalıyız. Bizim için kahvaltı her zamanki gibi önem taşır. Kahvaltıda bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir. Özellikle tereyağlı su börekleri, kızartılmış sebzeler yada sucuk salam gibi şarküteri ürünlerinin miktarlarını az tutarak bunların yerini yumurta, peynir, zeytin, bol yeşillikli ve tam tahıllı ekmeklerden yardım almalıyız. Ramazan bitti ve ramazanda sofralarımız bolcaydı. O yüzden zeytin yağlı sebze yemeklerine yada bol yeşillikli salataları tüketmeliyiz. Günde en az 3 litre su tüketilmesini söyleyen Yılmaz, "Ramazan'da da 17 saat susuz kaldık. Suyumuza çok dikkat ediyoruz. Günlük 3 litre su içilmelidir” diye konuştu.
İHA
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