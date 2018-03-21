Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

İki yıl önce hayata geçen proje kapsamında Türkiye'nin her yerine giden Sağlıklı Yaşam Araçları 3 milyon kilometre yol kat ederek 10 milyon kişiye birebir ulaşmayı başardı.

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak için 'Ulaşılacak her yere ulaşma' sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce başlattığı Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi 10 milyon kişiye ulaştı. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturma, halk sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık risklerini azaltmak amacıyla, başlatılan proje büyük başarı elde etti.

3 MİLYON KİLOMETRE

Sağlıklı Yaşam Araçları projesinde 150 araç 81 ilde hizmet verirken, teknolojik donanımlı mobil sağlık araçları Türkiye'nin her köşesine ulaşmak ve sağlık bilincini oluşturmak için iki yılda 3 milyon kilometre yol kat etti. Sağlık Bakanlığı konseptine uygun dış tasarımının yanı sıra, araçlarda bulunan dokunmatik bilgi ekranı, açılır kapanır sahne platform sistemi, 24 saat internet bağlantısı, televizyon, ses sistemi ve DVD oynatıcı gibi donanımlar sayesinde teknolojiden de faydanılarak mobil hizmet alanında öne çıkan sağlıklı yaşam araçlarında bilgilendirici pek çok materyal halka dağıtıldı.