Van YYÜ’ye yeni acil binası inşa ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin acil servisinin yeterli olmadığını belirterek, “Acil servisimiz bu hali ile yeterli değil. Bu yüzden acilimizle ilgili yeni projelerimizi bitirdik. Acilimizi hastanemizin hemen yan tarafına taşıyacağız. Yeni bir acil servisi binası yapacağız” dedi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin hemen yan tarafına yeni bir acil servisi binası inşa edeceklerini ifade etti. Sağlık turizmiyle birlikte sadece bölge illerine hitap etmediklerini belirten Rektör Battal, yakın zamanda yeni bir acil sevisi binasını bölgeye kazandıracaklarını söyledi. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Battal, şu an için mevcut acil servisini revizyondan geçirdiklerini belirterek, “Burada sunmuş olduğumuz hizmetler ile ilgili bizlere bazı talepler geldi. Hastane başhekimimizin ve başhekim yardımcılarımızın kendi aralarında yapmış oldukları değerlendirmelere göre; bazı düzenlemeler yaptılar. Bu düzenlemeyle hakikaten hastanemizin acil servisi daha etkin daha ve hızlı hizmet vermeye odaklanmış oldu” dedi.

“Acilimizi hastanemizin hemen yan tarafına taşıyacağız”

Mevcut acil servisinin fiziki imkanlarının yetersiz kaldığını dile getiren Battal, “Acil servisinin odalarıyla ilgili de yeni düzenlemeler yapıldı. Ancak acil servisimiz bu hali ile yeterli değil. Bu yüzden acilimizle ilgili yeni projelerimizi bitirdik. Acilimizi hastanemizin hemen yan tarafına taşıyacağız. Yeni bir acil servisi binası yapacağız. Burayı da hastanemizin diğer hizmetleri için kullanacağımız. Hastanemiz hizmetlerini sadece Van için değil, bölgemiz ve artık komşu ülkeler için de devam ettiriyor. Sağlık turizmi ile ilgili çok ciddi bir talep olmaya başladı. Bu talepler de her geçen gün artıyor. Bu yüzden de fiziki imkânımız yeterli halde değil ve bunun için hemen yan tarafta çok güzel lüks donanımlı bir acil binası yapacağız” diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır daha modern hizmet anlayışıyla bölgeye hitap edecek bir acilin projelerini yaptıklarını dile getiren Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Demir ise, “Acil servisimiz hastanemize yakışan bir acil servis değil. Her şeyden önce üçüncü basamak bir acil servis olarak kurgulanmış. Daha modern hizmet anlayışıyla hizmet verecek bir acilin projelerini yaklaşık bir yıldan beridir yapıyoruz. 6 bin metrekarelik bir alanda yapılacak acil servis olacak. Fakat bu acil en az iki senemizi alacak. O zamana kadar vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek amacıyla da hastanemizdeki acili revizyondan geçirdik” şeklinde konuştu.