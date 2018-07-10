Yeni araştırmaya göre 'katı mama da verilen bebekler daha iyi uyuyor'

İngiltere'de yapılan yeni araştırmaya göre, 3 aylıktan itibaren anne sütü ile birlikte katı mama da verilen bebekler, sadece anne sütüyle beslenen bebeklere kıyasla daha az uyku sorunu yaşıyor.

Araştırmaya göre daha az uyanan bebeklerin ebeveynlerinin de hayat kalitesinde artış oluyor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi ve Dünya Sağlık Örgütü'nun resmi tavsiyesi bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi yönünde olsa da, uzmanlar bunun gözden geçirildiğini belirtiyor.

Londra'da King's College ve St George's University of London tarafından yapılan araştırmada 3 aylık 1303 bebek gözlemlendi.

Bebekler iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler 6 aylık olana kadar sadece anne sütüyle beslendi. İkinci gruptakilere ise anne sütüne ek olarak katı besin de verildi.

Daha sonra ebeveynlere bebekleri 12 aylık olana kadar her ay, daha sonrasında ise bebekler 3 yaşına gelene kadar her 3 ayda bir doldurmaları için anketler gönderildi.

Araştırma katı mama da yiyen bebeklerin daha uzun uyuduğunu, geceleri daha az uyandığını ve ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenenlere kıyasla çok daha azının ciddi uyku sorunları yaşadıklarını ortaya koydu.