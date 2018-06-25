24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin sandığında kime, kaç oy çıktı?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin oy kullandığı sandıklardan kimlerin birinci çıktığı belli oldu.

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA ERDOĞAN

Buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu yine kendisi aldı.

Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı. Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.

İNCE'NİN SANDIĞINDA ERDOĞAN

Yalova merkezde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı. Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı. Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı.