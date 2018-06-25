24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin sandığında kime, kaç oy çıktı?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin oy kullandığı sandıklardan kimlerin birinci çıktığı belli oldu.
ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA ERDOĞAN
Buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu yine kendisi aldı.
Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı. Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.
İNCE'NİN SANDIĞINDA ERDOĞAN
Yalova merkezde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı. Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı. Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı.
Aynı sandıktan AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23, HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet ve Vatan Partisi'ne ise 1'er oy çıktı. Bu sandıkta Cumhur İttifakı'na 3 oy verildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SANDIĞI İNCE'YE
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullandığı Arjantin İlkokulu’ndaki 4173 nolu sandıktan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 190, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 110, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a 9,İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e 34, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’na 11 oy çıktı.
BAHÇELİ'NİN SANDIĞINDAN İNCE'YE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.
Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta kullanılan 346 oydan 2'si boş çıktı, biri ise geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, sandıkta, Muharrem İnce 245 oyla birinci oldu. Sandıktan, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Meral Akşener'e 29, Selahattin Demirtaş'a 6, Temel Karamollaoğlu'na 5, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı.
AKŞENER'İNKİNDE ERDOĞAN
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.
ERDOĞAN, DESTİCİ'NİN SANDIĞINDA DA BİRİNCİ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici'nin oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
Cumhurbaşkanı seçimi için Destici'nin oy kullandığı Keçiören'de Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ndeki 3203 numaralı sandıktan çıkan 323 oydan 7'si geçersiz sayıldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 166, Muharrem İnce'ye 112, Meral Akşener'e 33, Temel Karamollaoğlu'na 5 oy çıktı.
PERİNÇEK'İN SANDIĞINDA 6 OY KENDİSİNE
Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu 261'le CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.
Doğu Perinçek'in oy kullandığı Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'ndaki 1154 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29, Muharrem İnce'ye 261, Doğu Perinçek'e 6, Selahattin Demirtaş'a 3 oy çıktı.
KARAMOLLAOĞLU'NUN SANDIĞINDA KENDİSİNE 2 OY
Cumhurbaşkanı seçimi için Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'na 2, Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.
DEMİRTAŞ'IN SANDIĞINDAN ERDOĞAN'A HİÇ OY ÇIKMADI
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki sandıktan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci çıktı.
Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 164 seçmenin bulunduğu sandıkta 162 tutuklu sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'e hiç oyun çıkmadığı sandıkta, en çok oy Muharrem İnce'ye çıktı. İnce, bu sandıktan 87 oy aldı.
İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 37 oy çıkarken, HDP adayı Demirtaş, 35 oy ile üçüncü sırada yer aldı.
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