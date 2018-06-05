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24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı. Hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR anketteki tüm detaylar...

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden, Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı.

Anketin 29 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirildiği belirtildi.

İLK TURDA ADAYLAR KAÇ OY ALACAK?

SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

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İNCE İKİ HAFTADA 10 PUAN YÜKSELDİ

Araştırmada "Muharrem İnce, son iki haftada 10 puan yükselmiştir. Bülent Ecevit'ten sonra (1977) CHP'nin ulaştığı en yüksek oy oranı" tespitinde bulunuldu.

PARTİLER KAÇ OY ALIYOR?

SONAR'ın anketine göre 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.

Cumhur İttifakı içinde AKP'nin oyu yüzde 42.2 MHP'nin ise yüzde 7.1 gözüküyor.

Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 9.2 Saadet Partisi ise yüzde 2.1 oy alıyor.

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İKİNCİ TURDA NE OLACAK?

SONAR'ın yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve adayların Erdoğan ile İnce olması durumu da araştırıldı.

Buna göre 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Erdoğan'ın yüzde 53.7, İnce'nin ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmin ediliyor.

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SONUÇ BÖLÜMÜ

Anketin sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2. tura kalacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’ın %40’ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesindir. Araştırmada çıkan sonuçlara göre Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ile finale kalacak isim olacaktır."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
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aferin bayrakçı kardeşim doğruları söylemeye başlamısın ama 10 puan eksik sölemişin yüzde elli sekiz demeye dilin varmıyor
YALANINIZ BATSIN kafadan atıyorsunuzzz
akp nin yarısı muharrem inceye oy verecek, herkes gördü ki Muharrem ince dürüst adam, zeki ve başarılı. Bu ülkeyi güzel yöneteceği, yabancı yatırımcıların önünü açacağı kesin. Muharrem İnce bu işi yürütür
simdi bu ankete iyi bakın ve oradan MHP nin oylarından en az 3 puan alıp iyi partiye koyun.. Bence gercek sonuc bu sekilde
Peki insanların baskı yüzünden ve korkudan Anketlere yanlış cevaplar verdiginden haberiniz varmı millet tokatı sandıkta verecek merak etmeyin
bayrakçı sen ancak bayrak sallarsın koçum herkes taşı cöbünde sen bu anketi çevrendekilerlemi yaptın
emin olun millet kazanacak hem meclis hemde başkanlıkta ALLAHın izni MİLLETin iradesiyle AMİNNNNNN
Mmmm demekki marrem 2 haftada 10 puan arttıysa ,doğru orantı hesabıyla 3 hafta kaldığına göre %50 kesin alıcak.1 yurttaşın oyu bile sayın ince için yeterlidir.Hayırlı olsun türkiye.
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