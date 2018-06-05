AK Parti'de MHP krizi!

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, MHP’de, seçim dönemleri de dahil oy oranlarıyla ilgili anket yapma geleneği bulunmuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de anket yöntemine öteden beri sıcak bakmıyor. AK Parti ise tam tersine tüm adımların yaptırdığı anket sonuçlarına göre atmayı tercih ediyor. Üstelik AK Parti, yalnızca seçim dönemlerinde değil, seçim olmayan zamanlarda da sürekli anket yaptırıyor.
AK Parti, sonuçları bıçak sırtı ve ikinci tur olasılığını yüksek gösteren anketlere karşı, “Erdoğan’ın ilk turda kazandığı, parlamento seçimlerinde de kendi oyunun yüzde 46 bandında olduğu” açıklamalarını yaptı. Ancak AK Parti sözcülerinin açıklamalarında ittifak ortağı MHP’nin durumuna ilişkin bilgi bulunmaması dikkatleri çekti. Bu sırada yaşanan iki önemli gelişme, AK Parti’nin ittifak ortağı hakkında bir tür “yoklama” denebilecek anketler ve ölçümler yapmasına neden oldu.
MHP'NİN OYLARI AZ DA OLSA ARTIYOR
AK Parti ve MHP kulislerine göre, 24 Haziran’da erken seçim kararı alınmadan hemen önce MHP’de başlangıçtaki büyük oy kaybı belli bir noktada durdu. Meral Akşener’in İYİ Partisi’ne partinin neredeyse yarısı oranındaki gidişten sonra MHP, az az olsa da oylarını artırmaya başladı. Ancak araştırma kuruluşlarından bu oy artışının, muhalefetten değil bizzat AK Parti’den geldiği bilgileri geldi.
OYLAR İTTİFAKIN İÇİNDE YER DEĞİŞTİRİYOR
Sahadaki gözlemler de 1 Kasım seçimlerinde MHP’den AK Parti’ye giden ve “Ak kurtlar” diye nitelenen oylarda belli oranlarda geri dönüş olduğu bilgisini doğruladı. Dışarıdan yeni oy gelmeyip, ittifakın kendi içinde yer değiştiren oylar, AK Parti’de durumu anlama ihtiyacı doğurdu. Parlamentoda çıtayı, sadece kendisi için yarıdan bir fazlası olan 301 olarak belirleyen AK Parti , MHP’ye gidebilecek oylarla bu hedefin altında kalıp kalmadığını ölçme ihtiyacı duydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının alındığı ilk günlerde AK Parti içinde cumhurbaşkanı seçiminde kendisine oy verip, partiye oy vermeyecek seçmen sorunuyla karşılaştı.
KAMPANYA MHP İÇİNDE SESSİZ YÜRÜDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun varlığını, “Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim.’ Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz” diyerek ifade etti.
Ancak Erdoğan’ın kendi partisi için ifade ettiği sorunun tam tersi MHP’de yaşandı. AK Parti’yi “ittifak içi muhasebe” yapmaya iten bu ikinci gelişme ise bazı MHP’lilerin başlattığı, “Kendi partimize oy veririz ama Erdoğan’a vermeyiz” kampanyası oldu. Bu kampanya MHP içinde önce sessiz ve derinden yürüdü. Daha sonra MHP’de yeniden aday olmayan bazı milletvekillerince de açıklanan bu kampanyanın MHP seçmeninin yarısına yakını tarafından benimsendiği bilgileri de AK Parti’yi kaygılandırdı. AK Parti, partisine oy verip Erdoğan’a oy vermeyecek MHP’li sayısını da öğrenmek için harekete geçti.
İKİNCİ TUR HAZIRLIĞI MI?
Bahçeli’nin, AK Parti’nin olur vermediği afla ilgili ısrarını sürdürürken, seçim için henüz kampanyayı başlatmamış olması ve MHP’lilerin de sahada haraketli olmaması, AK Parti’yi ortağının durumunu ölçmeye iten bir başka neden oldu. Ancak, siyasi kulislerde ortağının performansına ilişkin ölçüm ve değerlendirme ihtiyacı duyması ilk turu riskli görmesine de bağlanıyor. Buna göre AK Parti, B planı olarak ikinci tur için yeni hamle hazırlıklarının değerlendirmelerini yapmak için MHP’nin durumunu yokluyor.
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