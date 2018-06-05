AK Parti'de MHP krizi!

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, MHP’de, seçim dönemleri de dahil oy oranlarıyla ilgili anket yapma geleneği bulunmuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de anket yöntemine öteden beri sıcak bakmıyor. AK Parti ise tam tersine tüm adımların yaptırdığı anket sonuçlarına göre atmayı tercih ediyor. Üstelik AK Parti, yalnızca seçim dönemlerinde değil, seçim olmayan zamanlarda da sürekli anket yaptırıyor.

AK Parti, sonuçları bıçak sırtı ve ikinci tur olasılığını yüksek gösteren anketlere karşı, “Erdoğan’ın ilk turda kazandığı, parlamento seçimlerinde de kendi oyunun yüzde 46 bandında olduğu” açıklamalarını yaptı. Ancak AK Parti sözcülerinin açıklamalarında ittifak ortağı MHP’nin durumuna ilişkin bilgi bulunmaması dikkatleri çekti. Bu sırada yaşanan iki önemli gelişme, AK Parti’nin ittifak ortağı hakkında bir tür “yoklama” denebilecek anketler ve ölçümler yapmasına neden oldu.

MHP'NİN OYLARI AZ DA OLSA ARTIYOR



AK Parti ve MHP kulislerine göre, 24 Haziran’da erken seçim kararı alınmadan hemen önce MHP’de başlangıçtaki büyük oy kaybı belli bir noktada durdu. Meral Akşener’in İYİ Partisi’ne partinin neredeyse yarısı oranındaki gidişten sonra MHP, az az olsa da oylarını artırmaya başladı. Ancak araştırma kuruluşlarından bu oy artışının, muhalefetten değil bizzat AK Parti’den geldiği bilgileri geldi.