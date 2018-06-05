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AK Parti'de MHP krizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 07:17 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine son 19 gün kala, Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti - MHP ortaklığında, “İkinci tura hazırlık” olarak da yorumlanabilecek yeni bir gelişme yaşanıyor. AK Parti, henüz kampanyasını başlatmayan MHP’den ittifaka ve Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar oy geldiğini ölçmeye başladı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, MHP’de, seçim dönemleri de dahil oy oranlarıyla ilgili anket yapma geleneği bulunmuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de anket yöntemine öteden beri sıcak bakmıyor. AK Parti ise tam tersine tüm adımların yaptırdığı anket sonuçlarına göre atmayı tercih ediyor. Üstelik AK Parti, yalnızca seçim dönemlerinde değil, seçim olmayan zamanlarda da sürekli anket yaptırıyor.

AK Parti, sonuçları bıçak sırtı ve ikinci tur olasılığını yüksek gösteren anketlere karşı, “Erdoğan’ın ilk turda kazandığı, parlamento seçimlerinde de kendi oyunun yüzde 46 bandında olduğu” açıklamalarını yaptı. Ancak AK Parti sözcülerinin açıklamalarında ittifak ortağı MHP’nin durumuna ilişkin bilgi bulunmaması dikkatleri çekti. Bu sırada yaşanan iki önemli gelişme, AK Parti’nin ittifak ortağı hakkında bir tür “yoklama” denebilecek anketler ve ölçümler yapmasına neden oldu.

MHP'NİN OYLARI AZ DA OLSA ARTIYOR

AK Parti ve MHP kulislerine göre, 24 Haziran’da erken seçim kararı alınmadan hemen önce MHP’de başlangıçtaki büyük oy kaybı belli bir noktada durdu. Meral Akşener’in İYİ Partisi’ne partinin neredeyse yarısı oranındaki gidişten sonra MHP, az az olsa da oylarını artırmaya başladı. Ancak araştırma kuruluşlarından bu oy artışının, muhalefetten değil bizzat AK Parti’den geldiği bilgileri geldi.

OYLAR İTTİFAKIN İÇİNDE YER DEĞİŞTİRİYOR

Sahadaki gözlemler de 1 Kasım seçimlerinde MHP’den AK Parti’ye giden ve “Ak kurtlar” diye nitelenen oylarda belli oranlarda geri dönüş olduğu bilgisini doğruladı. Dışarıdan yeni oy gelmeyip, ittifakın kendi içinde yer değiştiren oylar, AK Parti’de durumu anlama ihtiyacı doğurdu. Parlamentoda çıtayı, sadece kendisi için yarıdan bir fazlası olan 301 olarak belirleyen AK Parti , MHP’ye gidebilecek oylarla bu hedefin altında kalıp kalmadığını ölçme ihtiyacı duydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının alındığı ilk günlerde AK Parti içinde cumhurbaşkanı seçiminde kendisine oy verip, partiye oy vermeyecek seçmen sorunuyla karşılaştı.

KAMPANYA MHP İÇİNDE SESSİZ YÜRÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun varlığını, “Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim.’ Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz” diyerek ifade etti.

Ancak Erdoğan’ın kendi partisi için ifade ettiği sorunun tam tersi MHP’de yaşandı. AK Parti’yi “ittifak içi muhasebe” yapmaya iten bu ikinci gelişme ise bazı MHP’lilerin başlattığı, “Kendi partimize oy veririz ama Erdoğan’a vermeyiz” kampanyası oldu. Bu kampanya MHP içinde önce sessiz ve derinden yürüdü. Daha sonra MHP’de yeniden aday olmayan bazı milletvekillerince de açıklanan bu kampanyanın MHP seçmeninin yarısına yakını tarafından benimsendiği bilgileri de AK Parti’yi kaygılandırdı. AK Parti, partisine oy verip Erdoğan’a oy vermeyecek MHP’li sayısını da öğrenmek için harekete geçti.

İKİNCİ TUR HAZIRLIĞI MI?

Bahçeli’nin, AK Parti’nin olur vermediği afla ilgili ısrarını sürdürürken, seçim için henüz kampanyayı başlatmamış olması ve MHP’lilerin de sahada haraketli olmaması, AK Parti’yi ortağının durumunu ölçmeye iten bir başka neden oldu. Ancak, siyasi kulislerde ortağının performansına ilişkin ölçüm ve değerlendirme ihtiyacı duyması ilk turu riskli görmesine de bağlanıyor. Buna göre AK Parti, B planı olarak ikinci tur için yeni hamle hazırlıklarının değerlendirmelerini yapmak için MHP’nin durumunu yokluyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sana güveniyoruz Bahçeli.. MHP yi bitirdin sıra Erdoğan'da..
Mhp'nin Ak Partiye hiçbir oy katkısı yok. Sadece Ak Parti den gidecek oyların gitmesini engelliyor. Bahçeli reisle ittifak yapmışsa demekki reis doğru yoldadır, dış güçler bizi yıkmaya çalışıyor söylemi ile kendilerini kandırıyorlar. Sayın Bahçeli bugün muhalefet etseydi ve başkanlığa aday olsaydı, akp %20 geçemezdi. Ama Sayın Bahçeli'ye verilen Akp ve Sayın Cumhurbaşkanını iktidar da tutma görevini başarıyla yerine getiriyor. Ülkeyi yönetmeye aday olmayanların ülke gündemini belirlemesi de ancak bizim ülkemizde olur. Mhp ve Akp asla ayrılmazlar, onlara verilen görevin son aşamasındalar...
Çok merak ediyorum. MHP kampanyası sırasnda ne diyecek ? 50 yıllık mhp bir aday çıkartmadı ve gitti siyasal islamcı bir partinin yancısı oldu mu diyecek. vay be...
Pacalari fena sekilde yanmaya baslamis artik nereye saldiracaklarini bilmiyorlar ülkücülerde milliyetciligi ayaklar altina alan birine oy verirlerse bunun milliyetcilikle alakasi yoktur. olsa olsa sandalye sorunu vardir demek yani randcilik baska aciklamasi yoktur. Tabiki karar her zamanki gibi ülkücülerin dogruyu bilmek hata degildir hata yalnis yere oy vermektir.Yeter artik TAMAM.
Bu kocakariyi ever in artık...
Bitsin bu çile...Artık tamam...
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