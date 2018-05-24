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AK Parti'nin seçim beyannamesi! AK Parti 24 Haziran seçimleri için milletvekili adaylarını tanıtıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımı Ankara Arena'daki toplantıda gerçekleşiyor. Aday tanıtımının yanı sıra AK Parti'nin seçim beyannamesi de açıklanıyor. Toplantıya cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, BBP ve MHP'nin kurmayları da katılıyor.

AK Parti'nin seçim beyannamesi! AK Parti 24 Haziran seçimleri için milletvekili adaylarını tanıtıyor

AK Parti'nin 24 Haziran için hazırladığı seçim beyannamesi açıklanıyor. Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılıyor. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre, 360 sayfadan oluşan beyannamede 16 başlık bulunuyor. Güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü millet vurgusu var. Sunuş kısmında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Yaparsa yine AK Parti yapar mesajı bulunuyor.

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BEYANNAMENİN DETAYLARI

Beyannamenin kapağında 'yaparsa yine AK Parti yapar sloganına yer veriliyor. Yine kapakta 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' mesajı veriliyor.

Beyannamenin sunuş bölümü 7 sayfadan oluşuyor. Gelecek vizyonumuz başlığı altında 10 sayfaya yer veriliyor. Beyannamede yeni yönetim modeline geniş yer ayrılmış durumda.

'BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI' VURGUSU

Güçlü Meclis vurgusuna 14 sayfa, güçlü hükümet modeli başlığına ise 17 sayfa yer ayrıldığı görülüyor.

Erdoğan'ın seçim manifetosunda ısrarla vurgu yaptığı adalet konusu 'bağımsız ve tarafsız yargı' başlığı altında 20 sayfada ele alınıyor.

SALONDA BÜYÜK HEYECAN

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer, Ankara Spor Salonu'na alındı.Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona tek tek girdi.

Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı.

Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu. Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.

Salonda, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye", "Yaparsa yine AK Parti yapar", "Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı pankartlar dikkati çekti.Toplantıya çok sayıda gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.

Ayrıntılar geliyor...


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