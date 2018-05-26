AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farklar! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken tablo

24 Haziran seçimleri öncesi partiler vaatlerini de içeren seçim beyannamelerini yayınladı.
AK Parti'nin ardından CHP de bugün büyük bir salon buluşmasıyla 24 Haziran için seçmenlere vaatlerini ve beyannamenin detaylarını anlattı.
CHP'nin seçim beyannamesinin açıklamasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek twitter hesabından bir tablo paylaştı.
Tabloda, AK Parti ve CHP'nin beyannamelerinde geçen önemli kelimelerin sayıları yer alıyor.
Şimşek tabloyu "Beyannamelerde geçen anahtar kelimelerin karşılaştırıldığı tablo: Hedefler ve gelecek vizyonu açısından önemli ipuçları içeriyor" mesajıyla paylaştı.
Beyannamelerde geçen anahtar kelimelerin karşılaştırıldığı tablo: Hedefler ve gelecek vizyonu açısından önemli ipuçları içeriyor.#YaparsaYineAkPartiYapar #VakitTurkiyeVakti pic.twitter.com/9TiYiebLLf— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 26 Mayıs 2018
İşte o tablo:
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