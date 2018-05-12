Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin genel af çağrısına olumsuz cevap veren Yıldırım "Terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir tepkiyi gündeme getirmiş olabilir. Ama bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" dedi.

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