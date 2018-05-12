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Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'nin twitter'dan yaptığı genel af çağrısına cevap verdi. Yıldırım "Bizim gündemimizde genel af çalışması yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin genel af çağrısına olumsuz cevap veren Yıldırım "Terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir tepkiyi gündeme getirmiş olabilir. Ama bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sayın başbakanım devlet bahçeli teroristlere af çıksın demiyor ki cezası az olan belli başlı kişiler için konuşuyor yanlış bir algı var heralde neden olmasın ki cezası az olanlara af
erken seçimde gündemde yoktu.demekki var birşeyler. vay ve koltuk sen nelere kadir sin
Sn Bahceli ülkü ocaklarında yetişenler karanlık işler yüzünde içeri girdi af ile çıkartıp oy mu artıracan durum vahim herhalde.
HAZIR OLUN SARAYIN KUKLASININ ORTAYA ATTIĞI BİR LAF DEĞİL BU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ADAM ÖLDÜRENLER VE HIRSIZLIK YAPAN VE DİĞER SUÇLARDAN 100 BİN KADAR UĞURSUZ SOKAKLARDA OY İÇİN YAPAMAYACAKLARI YOK ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN BETER OLUN
eee! işte bahçeli abi. seni takan yok. ittifak ortağın seni sallamıyor.sadece mecburiyet var 1 oy, 1oy. dinamit programındaki anketçinin dediği gibi %50-60 oy olsa, dakkasında kapının önündesin.
Polis ve askerden korunan Cumhurbaşkanı! Neden bize o gün sokağa çıkmayın emri verildi?” Bu kahredici soruya, FETÖ kuşkusuna karşı önlem cevabı verilebilir. İyi de sokağa çıkmasına izin verilmeyen polis ve askerler AKP iktidarında o kurumlara alınmadılar mı? Söyleyin kendisinin işe aldığı devlet görevlilerinden bile suikast endişesi duyan bir iktidar hala görevde olmayı nasıl hak eder? Bir gaflettir oldu demeyin zira dün FETÖ’cülere devleti teslim eden bu iktidar şimdi aynı şeyi devleti diğer cemaatlere teslim ederek yapıyor.
Polis ve askerden korunan Cumhurbaşkanı! Neden bize o gün sokağa çıkmayın emri verildi?” Bu kahredici soruya, FETÖ kuşkusuna karşı önlem cevabı verilebilir. İyi de sokağa çıkmasına izin verilmeyen polis ve askerler AKP iktidarında o kurumlara alınmadılar mı? Söyleyin kendisinin işe aldığı devlet görevlilerinden bile suikast endişesi duyan bir iktidar hala görevde olmayı nasıl hak eder? Bir gaflettir oldu demeyin zira dün FETÖ’cülere devleti teslim eden bu iktidar şimdi aynı şeyi devleti diğer cemaatlere teslim ederek yapıyor.
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