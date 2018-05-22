Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakı'ndan çekilecek mi?

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Listelerin basına açıklanmasının ardından AK Parti'de yaşanan değişim dikkat çekerken, AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı da evli. Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir aday gösterilmedi.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

CANLI YAYINDA ŞOK İDDİA: BBP CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ÇEKİLEBİLİR



FOX TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, canlı yayında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. BBP'de yöneticilik yapan üst düzey bir isimle görüştüğünü belirten Küçükkaya, BBP'li isimlerin vekillik içşn gösterildikleri sıralardan ve sayının azlığından memnun olmadığını açıkladı.

Seçilebilecek yerlerden sadece BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gösterilmesi ve bukouda açıklama yapılmaması nedeniyle parti içinde Destici'ye tepki olduğunu öğrendiğini söyleyen Küçükkaya, bugün yapılacak toplantının önemine dikkat çekerek BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilmeyi konuşacağını açıkladı.

