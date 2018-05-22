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Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakı'ndan çekilecek mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için AK Parti milletvekili aday listesi belli olurken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'dan aday gösterildi. Açıklanan listelerin BBP'de tepki çektiğini açıklayan gazeteci İsmail Küçükkaya, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Listelerin basına açıklanmasının ardından AK Parti'de yaşanan değişim dikkat çekerken, AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı da evli. Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir aday gösterilmedi.

18 BBP'li AK PARTİ LİSTELERİNDE

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde BBP'li 18 isim de bulunuyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

CANLI YAYINDA ŞOK İDDİA: BBP CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ÇEKİLEBİLİR

FOX TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, canlı yayında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. BBP'de yöneticilik yapan üst düzey bir isimle görüştüğünü belirten Küçükkaya, BBP'li isimlerin vekillik içşn gösterildikleri sıralardan ve sayının azlığından memnun olmadığını açıkladı.

Seçilebilecek yerlerden sadece BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gösterilmesi ve bukouda açıklama yapılmaması nedeniyle parti içinde Destici'ye tepki olduğunu öğrendiğini söyleyen Küçükkaya, bugün yapılacak toplantının önemine dikkat çekerek BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilmeyi konuşacağını açıkladı.

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BBP ak parti Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici ismail küçükkaya cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ismail küçükkaya,portakal ve sözcü gazetei yazıyorsa %100 yalandır.diğerleri yazarsa düşünürüm.kaldı ki avucunuzu yalarsınız.listelerin hazırlanmasında her zaman küçük çapta bireysel eleştiriler normaldir.asıl chp içindeki ince yandaşlarının çizilmelerine bakın siz.chp nin adaylarının çoğusu atatürk düşmanı ve terör seviciler
İşin içine koltuk sevdası girdi mi milletin vekilliği gömleği hemen bir kenara atılır. Sayın Muhsin YAZICIOĞLU'nun kemiklerini sızlatan mahlukatlar.
Hey güççükgaya Gittikçe Güççükleşiyon
İsmail Küçükkaya aç tavuk misali dolaşma ortalıkta....
AKPARTİ hala fetocuları barındırırken Remzi Çayır gibi düzgün senelerce idamla yargılanmış biri için çok kötü bir durum. Remzi Çayır derhal tavrını koyup istifa etmeli...
Reis tek girse zaten alır, ötesine berisine gerek yok ama ülkesini satmayanlarda destek vermişlerdir
Birde Recep Tayyip ERDOĞAN ı beyenmezsiniz nakörler minik partileri bile degerlendirdi.
bu hükümetin en saçma şeylerinden biri 18 yaşında vekilmi olur kardeşim daha ergenlik yaşında vekil yeterliliği veriyorsun böyle uyduruk bişey olamaz...insanın aklıyla alay ediyorlar .sanki ehliyet sınavı???ülke yönetilecek ülke??hukuk liyakat katledildi sayenizde...
Destici kim parti başkanı olmak kim ? Başkan olursun bir şekilde ama insanların güven ve sevgisini kazanmak zor zanaat Rahmetli olsaydı eğer kesinlikle birleşmez destek vermezdi.AKP Muhsin yazıcıoğlun dan kortu çok kortu
@agokbayrak0834 Rahmetlinin arkasından vermezdi etmezdi diye akıl yürütme vatanını bayrağını seven herkes destek verirdi bu zamanda, gidipte chp-hdpkk-iyift ya destek verecek vatan hainlerinden olmazdı.
fox mu nerenin tv si bu ya fox, yerin dibine gir emi fox hayatınız yalan
ismel ile portugal ne etcene şaşırdıla gündeme gelmek için ucuz kahramanlık yapıpdurulla garee
ODA TV YAZARI NİHAT GENÇ ŞÖYLE DİYOR ( SADDAM HÜSEYİN VE MUAMMER KADDAFİNİN BİR DEVLETLERİ YOKTU ama AŞİRETLERİ VE SARAYLARI VARDI EĞER DEVLETLERİ VE KURUMLARI OLSAYDI AMERİKA VE AVRUPA ASLA YIKAMAZDI HER İKİSİNİDE )
Yaw nereye çekliyorlar çekilseler ne olacak zaten reisin eli açık davranmış al bak tut uçunu
Yazıklar olsun vekillik uğruna davasını satanlara
sanki BBP nin üst yöneticileri (belki de sadece genel başkanı) kendini sağlama almak için ittifaka katılmış gibi görünüyor zaten batan gemide ilk terkeden kaptan olmaz ama olmuş işte siyaset bu... diğer parti mensupları kendini çaresizlik anında terkedilmiş giib hissediyordur herhalde cok yazık yola kiminle cıkılacğı önemli
Zaten bu Destici BBP 'nin kurucusunun kemiklerini sızlatmıştır. Sırf koltuk sevdasına AKP ye yakın durmaktadır. Ne demişti 2-3 hafta önce Cumhur ittifakında bizde varız diyerek Reis bize elbette uygun bir pozisyon verir dedi. Aklı fikri koltukta olan tipler bunlar... Gerçi AKP gibi bu nedenle birbirlerine çok benziyorlar ya
herkez pastadan pay peşinde kimse halkı umursamıyor tüm siyasilere lanet olsun
girmen hataydı zaten
RAHMETLİ YAZICIOĞLU'NUN KEMİKLERİNİ SIZLATTINIZ... VİCDAN VİCDAN VİCDAN...
YAZIKLAR OLSUN BBP'Yİ NE HALE DÜŞÜRDÜNÜZ
Ha Numan Kurtuluş, ha Soylu ha Destici? Ne farkları var ki? Şahsi menfaatleri için hepsi partilerini satmadı mı?
şimdi görünüyorki rahmetli muhsin yazıcıoğlu neden öldüğünü. adam rakip istemiyor.olanlarda zaten tezgahta millet nasılsa bugüne kadar kızıgın ve öfkeli. bunlarda bunu çok iyi kullanıyorlar
işin gücün fitne ismail,
madem vatanın milletin selameti için diyordunuz ne oldu sayın destici.bu olay sizin bu ittifaka neden girdiğinizin en büyük delili.yani vekillik dava değil yani
Koltuk uğruna ya rab ne vekiller doğuyor !
İSMAAL GÜÇÇÜKKAYA ağzından salyalar aka ak söylemiştir BBP önceki seçimlerde kaç milletvekili çıkarmış kı
Biat ederek Meclise girip nimetlerinden faydalanmak varken HİÇ VAZGEÇER Mİ? Memleket ateş yerine dönmüş kimin umrunda.Varsa yoksa çıkarları...
YAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ(RÜLDÜ) DİYE AKLIMA GELDİ ANSIZIN
Çekilmez çekilmez Desteci kendini garantiye almış bunun sonuda Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş,Süleyman Soylu gibi olur dava mava hikaye koltuk adamı bunlar
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