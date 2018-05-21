CHP milletvekili aday listesinde büyük şok! İşte ilk tepkiler: Benim param falan yoktu, paralı ve halkın sorunlarından uzak adam lazımmış

CHP'de milletvekili adayları belirlenirken, listeye giremeyen isimlerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.
Barış Yarkadaş: Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız.
Eren Erdem: CHP MYK sonrası milletvekili adayları belli oldu. Liste dışında kalan Eren Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!.
İrfan Değirmenci: Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi.Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak,nefes almak isteyenler kazanacak.Ülke bizim,mücadele bizim,umut bizim.
Ferit Demir: Benim param falan yoktu.Bölgenin sorunlarını, dertlerini biliyordum, halkın içindeydim ve gerçek solcuydum ama dediler ki paralı ve halkın sorunlarından uzak adam bize lazım. Başka söze gerek yok sanırım.
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