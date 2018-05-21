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CHP milletvekili aday listesinde büyük şok! İşte ilk tepkiler: Benim param falan yoktu, paralı ve halkın sorunlarından uzak adam lazımmış

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

CHP milletvekili adaylarını açıkladı, listeye girmesine kesin gözüyle bakılan bir çok isim ise çizik yedi. CHP aday listesine giremeyen o isimlerden ilk tepkiler gelmeye başladı. Barış Yarkadaş, 'Mücadeleye parlamento dışında devam edeceğiz' ifadesini kullanırken, Eren Erdem 'Birilerine yaranamadım' dedi. Ferit Demir'in attığı tweet ise büyük ses getirdi.

CHP milletvekili aday listesinde büyük şok! İşte ilk tepkiler: Benim param falan yoktu, paralı ve halkın sorunlarından uzak adam lazımmış

CHP'de milletvekili adayları belirlenirken, listeye giremeyen isimlerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Barış Yarkadaş: Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız.

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Eren Erdem: CHP MYK sonrası milletvekili adayları belli oldu. Liste dışında kalan Eren Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!.

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İrfan Değirmenci: Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi.Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak,nefes almak isteyenler kazanacak.Ülke bizim,mücadele bizim,umut bizim.

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Ferit Demir: Benim param falan yoktu.Bölgenin sorunlarını, dertlerini biliyordum, halkın içindeydim ve gerçek solcuydum ama dediler ki paralı ve halkın sorunlarından uzak adam bize lazım. Başka söze gerek yok sanırım.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
chp halkçı parti kimliğini bırakarak militarist sol kimliğe geçmiştir, ulusalcılara kemalistlere aydınlara yer yoktur, bunun yerine sol örgüt mensubu veya tarafkiri olanlar doldurulmuştur,
ferit demir parali ve halkin sorunlarindan uzak adam lazim burasi chp buraya giris yok
BASKIN SEÇİM YAPAN,İLK DEFA 60 GÜN İÇİNDE GENEL SEÇİME GİDİLEN ÜLKEDEN ELBETTE HERŞEY İSTENİLEN ŞEKİLDE OLMAYABİLİR. MİLLETVEKLİ,BEL.BAŞKANI VE TÜM MİLLETİN TEMSİLCİLERİ PARTİLERİN ÖNSEÇİMİ YA DA BİLHASSA MV.SEÇİMİ DAR BÖLGE SİSTEMİ İLE OLURSA DEMOKRASİNİN YERLEŞMESİ,KUVVETLENMESİ VE HALKIN GERÇEK TEMSİLCİLERİNİN TBMM ne GİRMESİ MÜMKÜN OLUR. 12 EYLÜL DARBE ANAYASASINDAN DAHA BETER ANAYASA VE PARTİLE-SEÇİM KANUNU İLE,ENTRİKALARLA ÜLKE İDARE EDİLSİN DİYEN AKP DARBECİDİR,ENTRİKACIDIR,RUHLARI KİRLENMİŞLERDİR.
kedi uzanamadığı ciğeri mundar dermiş
AKP 316 MİLLETVEKİLİNİN 200 ÇİZDİ CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ KENDİLERİNİ GARANTİYE ALMIŞ DURUMDA, 80 YAŞINDAKİ DENİZ BAYKAL IN 50, YIL JÜBİLESİNİ YAPMAK ÜZERE ANTALYA DA LİSTE BAŞI YAPTILAR. ÜLKE TEK ADAMLIKTAN DİKTADÖRLÜKTEN KURTULMA ÇABASI İÇERİSİNDE İKEN VEFA SEFA İŞLERİYLE UGRAŞANLAR VAR
incenin bakanları olmasın bunlar hahaaa
Reiz 310 kusur vekilden 200 ünü çizmiş Ak-mallar CHP yi konuşuyor ..Gerzeklik tavan yapmış...
a.latif şener gibi devşirmeler listelerde yer bulurken sizde öööyle bakar kalırsınız..
Gunaydin dostum..yeni mi anladın sen cehapeyi
eleştirmişler ama hedefleri aynı...sıkıntı yok...
EREN ERDEM SANA TENEKE BAĞLAMIŞLAR ONDAN GALİBA BUKADAR SES ÇIKIYOR SENDEN.
ee siyaset ne yazıkki zengin adam işi.
parasız adam grereksiz adam siyasette
Bir CHP li olarak oyumuzun rengi belli oldu bunlar ancak Genel merkezi beklesinler ballı kaymak Halk ne bekliyor bunlar ne bekliyor.
BARIŞ YARKARDAŞ HER AY YAPILAN ÖRGÜT TOPLANTILARINA KATILDI. KONUŞMALARIYLA PARTİLİLERE IŞIK TUTTU BİLGİLENDİRDİ. CEZA EVLERİNDE ADLİYELERDE HEP ONU GÖRDÜK ÇALIKANLIĞININ KARŞILIĞINI GÖRDÜ . TAM TÜRK USULU CHP YAVRULARINI YİYOR. ÇALIŞAN ÜRETEN KOCA CHP GRUBUNDA İLK 5 MİLLETVEKİLİNDEN BİRİ. CEZASINI ÇEKTİ.
Kuranda derki sizin Şer bildiklerinizde Hayır vardır ,Hayır Bildiklerinizde Şer vardır diyor Şimdi bu zevatlar pandoranın ağzını açtılar her türlü pislik meydana çıkacak millette bunların gerçek yüzünü görecek şimdiden şenliğe hazır olun desenize Cehennemde Şenlik var
EDEBLİ OLMAKTA BİR ERDEMDİR İPİNİ KOPARAN ADAYMI OLACAK KIZAN ORTADA KALAN KİM VARSA VEKİL OLUP KENDİNİ MÜDAFA EDECEK ADAMSANIZ VEKİL OLMADAN KENDİNİZİ SAVUNACAK İNSAN HAKLARINA DEMOKRASİYE TAM BAGIMSIZ CUMHURİYETİ DESTEKLEYENLERE SİZLERDE DESTEK OLUN HAKKINIZIN KORUNMASI ADALETİN GELMESİ İÇİN ÖYLE VEYA BÖYLE AKILLI OLUN ANANIZDAN VEKİLDE DOGMADINIZ SADE BİR VATANDAŞ OLARAKTA HAK HUKUK MÜCADELESİ YAPILIR SİZLERDE YAPINKİ DÜZLÜGE ÇIKILSIN .
BENCE HER PARTİDEN O YÜCE MEJLİSE LAİK OLMAYAN HAK ETMEYEN YAGCI YALAKALARLA DOLUDUR HER PARTİDE VAR BUNLARDAN HANEDANLIK YIKILMALIDIR TAM BAGIMSIZ ADİL ADALET HER YERDE GEÇERLİ OLMALIDIR HAK EDEN HAKKI OLAN LAİK OLANLAR O KOLTUKLARDA OTURMALIDIR BİR TEK VATANIN MİLLETİN SELAMETİ DÜŞÜNÜLMELİDİR ÇIKAR MENFAAT YIKINLIK İLİŞKİSİ HIRSIZLIK KAYIRMA AYIRMA BEDAVACILIK SAYGIN OLUP HERKES BENİ SAYSIN HAVASINDAN UZAK ERDEMLİ İNSANLAR ORALARDA OLAMASINI DİLİYORUZ İŞLLH
ferit abi nokta atışı yapmış gerçekleri dile getirmiş diger yalamalar gelecek dönem yerimiz olsun diye yalakalık yapmış ..ferit abe vekil olmak için önce çalacaksın sonra vekil adayı olup harcıyacaksın vekil seçilince hem daha çok çalacak hem daha iyi saklayacaksın .. ki seçilesin ..ha neden biliyorsan desen urfa dan vekil olmak için faiş para harcıyorlar ee bunların maaşını komple toplasan harcadıgı paranın gölgesi tutmuyor .eee maaş birşey tutmuyorsa milyonlar nasıl gelecek rüşvet ihaleler yasadışı para kaznma yani...saygılar üzülme ferit abe halkta alışmış çalan vekile ..iş yaptırmaya...
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