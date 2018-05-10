HABER

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini belirten gazeteci Fatih Altaylı, dikkat çeken bir öneri de bulundu.

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak "FETÖ’cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır" dedi. Demirtaş'a en azından 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik hakkı verilebileceğini belirten Altaylı, "Bu saatten sonra hakkındaki delilleri karartamayacağına, cumhurbaşkanı adayı olarak yurtdışına kaçmayacağına göre bunun hiçbir mahzuru yoktur" diye yazdı.

Altaylı, "ABD, dünyayı kurtarmalı" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2018) yazısında, şu ifadeye yer verdi:

"HDP ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, hayatı boyunca siyasal Kürt hareketine oy vermemiş, hatta hayatını siyasal Kürt hareketlerine karşı çıkmaya adamış kişilerle konuştuğum zaman “vicdanın” siyasetin önüne geçtiğini fark ediyorum. Vicdanları ya da vicdan sahibi olanları rahatsız eden durum şu; 'Bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu olarak cezaevinde olması'. Yani Selahattin Demirtaş’ın kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalması. Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek tek organ ise Türk yargısı"

8 TEMMUZ'A KADAR DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANSIN

Demirtaş'ın tahliye edilmesi ve en azından 8 Temmuz'a kadar tutuklu olmaması gerektiğini belirten Altaylı,

"Mahkeme rahatça alabileceği basit kararla Demirtaş’ın tahliyesine karar verebilir. Hatta isterse 24 Haziran ya da gerek olması halinde seçimlerin 2. turunun yapılacağı 8 Temmuz akşamına kadar Demirtaş’ın tutukluluk halini ortadan kaldırabilir, en azından bu süre boyunca denetimli serbestlik hakkı tanıyabilir. Bu saatten sonra hakkındaki delilleri karartamayacağına, cumhurbaşkanı adayı olarak yurtdışına kaçmayacağına göre bunun hiçbir mahzuru yoktur. FETÖ’cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?
İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlarİYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar
HDP'li vekile hapis cezasıHDP'li vekile hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP tahliye Cumhurbaşkanı adayı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Son dakika! Erdoğan ile Mustafa Destici görüşmesi başladı

Son dakika! Erdoğan ile Mustafa Destici görüşmesi başladı

Dilipak: AK Parti'deki kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı

Dilipak: AK Parti'deki kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı

Flaş açıklama: HÜDA PAR'lılar Saadet Partisi listesinde yer alabilir

Flaş açıklama: HÜDA PAR'lılar Saadet Partisi listesinde yer alabilir

'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'

'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.