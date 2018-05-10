Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak "FETÖ’cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır" dedi. Demirtaş'a en azından 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik hakkı verilebileceğini belirten Altaylı, "Bu saatten sonra hakkındaki delilleri karartamayacağına, cumhurbaşkanı adayı olarak yurtdışına kaçmayacağına göre bunun hiçbir mahzuru yoktur" diye yazdı.
Altaylı, "ABD, dünyayı kurtarmalı" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2018) yazısında, şu ifadeye yer verdi:
"HDP ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, hayatı boyunca siyasal Kürt hareketine oy vermemiş, hatta hayatını siyasal Kürt hareketlerine karşı çıkmaya adamış kişilerle konuştuğum zaman “vicdanın” siyasetin önüne geçtiğini fark ediyorum. Vicdanları ya da vicdan sahibi olanları rahatsız eden durum şu; 'Bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu olarak cezaevinde olması'. Yani Selahattin Demirtaş’ın kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalması. Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek tek organ ise Türk yargısı"
8 TEMMUZ'A KADAR DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANSIN
Demirtaş'ın tahliye edilmesi ve en azından 8 Temmuz'a kadar tutuklu olmaması gerektiğini belirten Altaylı,
"Mahkeme rahatça alabileceği basit kararla Demirtaş’ın tahliyesine karar verebilir. Hatta isterse 24 Haziran ya da gerek olması halinde seçimlerin 2. turunun yapılacağı 8 Temmuz akşamına kadar Demirtaş’ın tutukluluk halini ortadan kaldırabilir, en azından bu süre boyunca denetimli serbestlik hakkı tanıyabilir. Bu saatten sonra hakkındaki delilleri karartamayacağına, cumhurbaşkanı adayı olarak yurtdışına kaçmayacağına göre bunun hiçbir mahzuru yoktur. FETÖ’cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır." ifadelerini kullandı.
Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı
Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler
Burayı tanıyabildiniz mi?
Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum