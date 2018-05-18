HDP'li Altan Tan 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday oluyor

HDP’li Altan Tan’ın Saadet Partisi listelerinden adaylığı bir süredir dillendiriliyordu.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Karamollaoğlu, Tan ile ilgili olarak, “Aday olacak herhalde. Bizim eski dönemde genel idare kurulu üyeliğimizi yaptı” dedi.
"SÜRPRİZ İSİMLER OLABİLİR"
Karamollaoğlu, listelerde sürpriz isimler olacak mı sorusuna ise “Listede sürpriz bir iki isim olabilir. Bizim işimiz zor. Hem bize uyacak, hem de kamuoyunun biraz alakasını çekecek insanlar” yanıtını verdi.
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