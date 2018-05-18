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HDP'li Altan Tan 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday oluyor

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, HDP'li Altan Tan'ın kendi listelerinden seçime gireceğini söyledi.

HDP'li Altan Tan 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday oluyor

HDP’li Altan Tan’ın Saadet Partisi listelerinden adaylığı bir süredir dillendiriliyordu.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Karamollaoğlu, Tan ile ilgili olarak, “Aday olacak herhalde. Bizim eski dönemde genel idare kurulu üyeliğimizi yaptı” dedi.

"SÜRPRİZ İSİMLER OLABİLİR"

Karamollaoğlu, listelerde sürpriz isimler olacak mı sorusuna ise “Listede sürpriz bir iki isim olabilir. Bizim işimiz zor. Hem bize uyacak, hem de kamuoyunun biraz alakasını çekecek insanlar” yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Altan Tan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
allah akıl fikir versin. Hey gidi hocam bak buraktığın miras soysuzlara liman oldu, ne deyim saadet partisi bundan sonra ben ve bütün seçmenler gözünde bitmiştir. Temel sen dağa gidersin artık.
işte bu çok iyi gidin chpkk lı yada oy verin tam olun yazık bence sadet seçmeni sana oy moyvermez satılık temel yüzde 0,1 bile alamıyacaksın.
herkes dogruyu görmeye başladı. zararın neresinden dönersen kar. tövbe etmiş.yanlışı görmüş safımızda yer almış ne mutlu.
saadet partiside allahı tanıyan şeytanlarla dolu taş yerini bulmuş.
temel ne olduğu belli olmayan fetöcüleri kucaklayan insanların aklıyla dalga geçtiğini zanneden kendi haline bırakılacak bir siyasidir.
Eğer doğruysa, tencere yuvarlanır kapağını bulur..Altan, çok birikimli bilgi küpüdür ama neticede din ile beyni yıkanmış bir gericidir.. Saddet partisine girmesi gayet normal.....
allah ta sizi nasıl bilirse öyle yapsın şehitlerimin kanları kuramdan onları şehit edenlerle kolkola samimiyetsizler
bu ne rezalet edep yahu edep siz ERBAKAN hocayı asmaya niyetlenenleri partinize alıp birde meclise sokarsınız artık sizden her türlü olumsuzluk bekleniz
sizin yapacağınız algı ya tüküreyim.. sp bayrağı neden koymuyosunuz.. hdp bayrağıyla başlık
Oy için vatanı, bayrağı, Türk milletini satan AKPKK'lılar şimdi milliyetçilik taslıyor millete havlıyorlar hadi ordan, hadi ordan!
@gttprlr lan gavat havlıyor falan dersen dilini keser kıçına sokarım klavye erkeği it.insan gibi yorum yap .yaşayacak bir santım toprağı dar ederim sana
Hdp 7-8 milyon oy alan devlet tarafından 70 milyon seçim yardımı alan ysk tarafından seçime katılmasında sakınca olmayan bir parti nasıl yok sayıyorsunuz.
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