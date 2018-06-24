İlk sonuçlar gelmeye başladı! İşte İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları

24 Haziran seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarı ile oy kullanımına kapatıldı, sayım işlemi başladı. İstanbul genelinde ilk olarak Cumhurbaşkanı adaylarının oyları sayılıyor.

İlk gelen veriler ve resmi olmayan sonuçlara göre adayların oy dağılımları şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.94

Muharrem İnce yüzde 31.79

Selahattin Demirtaş yüzde 7.22,

Meral Akşener yüzde 4.85

Temel Karamollaoğlu yüzde 1.02

Doğu Perinçek ise yüzde 0.19

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