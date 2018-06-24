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İşte 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Erdoğan ile Muharrem İnce'nin sandıklarındaki durum!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı. İnce'nin oy kullandığı 1118 nolu sandıkta ise Erdoğan birinci çıktı. Erdoğan 167 oy alırken. İnce 144 oyda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi.

Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı. Sandıktan 2 oy da boş çıktı.

MUHARREM İNCE'NİN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

Yalova merkezde, Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı.

Bu sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı.

Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı.
Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı.

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