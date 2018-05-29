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İYİ Parti'de deprem! Manisa Salihli yönetimi topluca istifa etti!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İYİ Parti ilçe yönetimden 34 kişi görevlerinden istifa etti. İstaifa eden yöneticiler, sadece görevi bıraktıklarını, parti üyeliklerinin ise devam edeceğini açıkladı.

İYİ Parti'de deprem! Manisa Salihli yönetimi topluca istifa etti!

7'si ilçe başkan yardımcısı olmak üzere 34 parti yöneticisi adına Salihli Öğretmenevi önünde açıklama yapan sözcü Ali Osman Karabulut, parti içindeki huzursuzluk nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.

SADECE GÖREVİMİZDEN İSTİFA ETTİK, ÜYELİK DEVAM

Karabulut, "İlçe teşkilatında parti içi demokrasi ve parti disiplininin kalmadığı, yönetimden birkaç kişinin 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilediği, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edildiği, hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceği bilinmektedir. Biz 34 kişi sadece yönetim kurulundan istifa ettik. Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz partimizden kesinlikle istifa etmiş değiliz, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Karabulut, daha sonra yönetim kurulundan istifa edenlerin tek tek isimlerini okudu.

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İYİ parti Manisa Salihli istifa seçim erken seçim ilçe yönetimi 24 haziran ali osman karabulut

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
iyi partiyi seçim öncesi karalamak için gelen ajanlara kimse itibar etmesin.
güle güle gizli akpciler
Salihli ilçe yönetiminin değişmesi lazımdı bence doğru karar
Sen nereden bileceksin armut adam demiş açıkça bencillik var siveilenler var ne bekleniyordu ki bu parti barajı geçip vekil çıkaetacak sonra tüm vekiller kaçacak
istifaya devam
Bu neyin şoku. Bu haberleri hazırlayan arkadaşın neyin peşinde olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum.
Biraz önce AKP üyeliğinden 150 kişi istifa etti onu haber yapın burdaki arkadaşlar partiden değil görevlerinden istifa ettiler olayı çarpıtmam dürüst olun
@mah6bsddn4 nerde istifa ettiler söylede bizde bilelim
bu iyi partililerin menfaatlerine azıcık dokundugun zaman nedense hemen istifa ediyorlar.bunlarınki ülke sevdası degil menfaat sevdası koltuk davası.
Partiden de istifa edin korkaklar ile çetin yollar aşılmaz çünkü bu yol kutludur gider tanrı dağına TÜRK milleti ergenekondan yeniden çıkıp yeniden dünyaya nizam verecek Güneş yeniden doğacak... TÜRK milleti huzura kavuşacak... Türkiye IYI olacak...
Doğru olanı yapmışlar. 24 haziranı bekleyip rezil olmaktansa Zararın neresinden dönerlerse kardır...
partideki koltukları paylaşamıyorsunuz daha bide ülkemi yöneteceksiniz? akp nin iktidar olması için birşey yapmasına gerek yok chp yle iyi partinin durumu ortada
Olabilir ne var ki bunda ..
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