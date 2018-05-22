İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu liste dışında kaldı. Sözcü’ye yaptığı açıklamada Halaçoğlu, “Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim” dedi.
İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Meral Akşener’in yanında yer alan ve TBMM’deki İYİ Partili 5 Milletvekilinden biri olan Halaçoğlu, bu gelişme üzerine şunları söyledi:
“Ben MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara’dan İzmir'e tayin ettiler. Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara’dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım”
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