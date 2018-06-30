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İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın seçim sonrası istifa depremi yaşayan parti teşkilatlarına istifa ve görevden almalara yönelik olarak bir talimatname gönderdiği iddia edildi. Talimatta, il ve ilçelerden kendi inisiyatifleri ile hareket etmemeleri istendi.

İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından İYİ Parti teşkilatlarına gönderildiği iddia edilen bir yazı dikkat çekti.

"TEŞKİLATLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM YAPILACAK"

Oda TV'nin haberine göre 81 il başkanlığına gönderilen, "Teşkilat revizyon çalışmaları" konulu yazıda, gelen raporların hızla değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. 24 Haziran seçimlerinde, İYİ Parti'nin her şeye rağmen başarılı olduğu ifade edilen yazıda, "Teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır" diye belirtildi.

"İSTİFA VE İHRAÇLAR PARTİMİZE BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Başkanlıklara gönderilen yazıda, önemli bir dönemden geçildiği vurgulanırken, "Hal böyle iken İYİ Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir" diye ifade edildi.

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İşte Koray Aydın imzalı o yazı:

"24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları alınmış, buna göre İYİ Parti ilk kez katıldığı bir yarıştan her şeye rağmen başarıyla çıkmıştır. İYİ Parti, elde ettiği sonucu en ücra yurt köşesindeki köyden, Genel Merkeze kadar uzanan bir yelpazede tüm yönleriyle ele alıp değerlendirme sürecini başlatmıştır.

Bu çerçevede 81 ilimizden gelen raporlar hızla değerlendirmeye alınacak, teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır.

İYİ Parti olarak Genel Merkezimizden, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar dikkatli, özenli ve sorumlu hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Hal böyle iken İYİ Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir.

İlinizde yukarıda belirtilen hususlarla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu talimatın tüm ilçe teşkilatlarımıza ivedi olarak ulaştırılması hususunda; gereğini önemli rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Selam ve saygılarımla.”

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