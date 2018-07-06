İYİ Parti seçimin faturasını CHP'ye kesti!

Tabandan, "CHP’ye karşı kibar kaldık" sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "MHP’nin değil, AKP’nin yerine gelmeyi hedefliyoruz. Yedek olmayı kim ister" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti’de ittifak sonrasında ciddi bir düşüş yaşandığı fikri hâkim oldu. Seçim süreci boyunca CHP adayının muhafazakar AK Parti seçmeninden oy alamayacağını vurgulayan Akşener’in kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede de seçimin CHP-AK Parti arasında geçiyormuş gibi bir algı oluşturulması ve Akşener ile İYİ Parti’nin medya etkisiyle görünmez hale getirildiği görüşü öne çıktı. Edinilen bilgiye göre, "Erdoğan’ın AK Parti-CHP kutuplaşması projesi başarılı oldu" değerlendirmesi yapıldı.



