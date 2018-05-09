Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığının açıklandığı günkü 'Gel bakalım buraya' hitabı ve Twitter'dan İnce'nin adaylığı konusunda bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle eleştiriliyordu.
Kılıçdaroğlu, bu iki eleştiriye ilişkin soruyu yanıtladı. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP liderinin yanıtlarını bugünkü, "Kılıçdaroğlu o iki eleştiriye ne yanıt verdi?" yazısında aktardı.
İnce’nin adaylığına ilişkin bir Twit bile atmamasını kendisine sorduğunu ifade eden Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun yanıtını şöyle aktardı:
“Muharrem İnce bizim güvendiğimiz güçlü siyasal gelenekleri olan bir arkadaşımız. Toplantı yapıp açıkladık. Twit mesajı atmanın hiçbir önemi yok. Çok daha güçlü bir şekilde açıklayarak aday gösterdik.”
"ARKADAŞLIĞI DOSTLUĞU BİLMİYORLAR"
Deniz Zeyrek'in aktardığına göre, CHP lideri 'Muharrem İnce, gel bakalım buraya' hitabına ilişkin olarak şu yanıtı verdi:
Bu eleştirileri de Kılıçdaroğlu’na hatırlattım. Önce, “Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya” dediğini söyledi. Ardından cümlenin başındaki “sayın” sözcüğünün atıldığına dikkat çekti ve bu şekilde yapılan yorumlara sitem etti.
O hitabının gerekçesini de şöyle açıkladı:
“Muharrem bey ile bizim arkadaşlığımız 2002 öncesine dayanıyor. Daha milletvekili olmadan tanışıyorduk biz. Eski bir arkadaşlığımız var, samimiyetimiz var. Bunu Muharrem Bey’in kişiliğine yönelik bir üslup olarak görenler arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Dostluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Aramıza girmeye çalışıyorlar ve gerçekten önyargıyla hareket ediyorlar.”
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