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Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 09:33 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Kılıçdaroğlu o iki eleştiriye ne yanıt verdi?" başlıklı yazısında, CHP liderinin Muharrem İnce'yle ilgili "Gel bakalım buraya" sözlerine verdiği yanıtı köşesine taşıdı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığının açıklandığı günkü 'Gel bakalım buraya' hitabı ve Twitter'dan İnce'nin adaylığı konusunda bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Kılıçdaroğlu, bu iki eleştiriye ilişkin soruyu yanıtladı. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP liderinin yanıtlarını bugünkü, "Kılıçdaroğlu o iki eleştiriye ne yanıt verdi?" yazısında aktardı.

İnce’nin adaylığına ilişkin bir Twit bile atmamasını kendisine sorduğunu ifade eden Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun yanıtını şöyle aktardı:

“Muharrem İnce bizim güvendiğimiz güçlü siyasal gelenekleri olan bir arkadaşımız. Toplantı yapıp açıkladık. Twit mesajı atmanın hiçbir önemi yok. Çok daha güçlü bir şekilde açıklayarak aday gösterdik.”

"ARKADAŞLIĞI DOSTLUĞU BİLMİYORLAR"

Deniz Zeyrek'in aktardığına göre, CHP lideri 'Muharrem İnce, gel bakalım buraya' hitabına ilişkin olarak şu yanıtı verdi:

Bu eleştirileri de Kılıçdaroğlu’na hatırlattım. Önce, “Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya” dediğini söyledi. Ardından cümlenin başındaki “sayın” sözcüğünün atıldığına dikkat çekti ve bu şekilde yapılan yorumlara sitem etti.

O hitabının gerekçesini de şöyle açıkladı:

“Muharrem bey ile bizim arkadaşlığımız 2002 öncesine dayanıyor. Daha milletvekili olmadan tanışıyorduk biz. Eski bir arkadaşlığımız var, samimiyetimiz var. Bunu Muharrem Bey’in kişiliğine yönelik bir üslup olarak görenler arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Dostluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Aramıza girmeye çalışıyorlar ve gerçekten önyargıyla hareket ediyorlar.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben bu hitapta samimiyet gördüm ve bu hitapta CHP Türkiye’nin en güçlü siyasi profilini bir gladyatör gibi sundu, çünkü mevcut arenada gerek kıvrak zekasıyla gerek siyasi birikimiyle bireysel olarak dahi bir çok başarıya imza atmış inatçı, yorulmayan, tabana yakın, ve milyonların sevip güvendiği mert bir figür. tabiki siyasi arena Muharrem inceyi gerektirdi ve bekleyip görmeden Muharrem İnce nin nasıl bir rüzgar yarattığını herkeste gördü. şunu biliyorum ki iktidar Muharrem inceye siyasi propaganda açığı vermmek için daha temkinli. Cumhurbaşkanının “gariban” diye hitabından pişman olduğu gibi..
Sn.Kılıçtaroğlu. Üslübun yanlış. Kabul et. Çok samimi olabilirsin. 50 yıllık arkadaş ta olabilirsin. Ancak, 80 milyon önünde, muharrem ince, gel bakalım buraya diye ilk okul çocuğunu sözlü sınava kaldırır gibi yanına çağıramazsın. Başbaşa kalınca istersen samimiyetiniz gereği birbirinizin ensesine tokat bile atabilirsiniz. Toplum içinde samimi arkadaşın da olsa lütfen, üsluba dikkat.
Ya bu latifedir, hoş bir samimiyettir, buradan bir şey çıkarmak çakallığa eşdeğerdir... Gerçekten yanlış bir yaklaşım ve üslup bozukluğu olsa bende söylerim be hissederimde babamın oğlu değiller sonra,, millette hissediyor zaten.
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