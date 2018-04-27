Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

Erken seçim tarihi açıklandığı andan itibaren parti içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması yönünde yoğun bir baskı oluştu. Parti tabanı mutlaka ‘Genel Başkan aday olsun’ talebinde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu tüm bu ısrarlara rağmen adaylığa yanaşmadı.

ANKETLER 16’LARA DÜŞTÜ



Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz ay yaptırdığı anketlerde oylarda büyük gerileme olduğu öğrenildi. Mart ayındaki anketlerde yüzde 19 gözüken CHP oyları, Nisan anketlerinde yüzde 16’ya düştü.

DÜŞÜK PROFİLLİ



Parti yöneticileri ile paylaştığı anketlerde adaylığının siyasi sonu olacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun ‘ne olursa olsun aday olmayacağım’ diyerek partiden gelen talebi kesin bir dille reddetti. Oyların İYİ Parti'ye kayması üzerine Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran’da profili düşük bir adayla seçime gitmeye karar verdi.

Kılıçdaroğlu kendi aday olmak yerine başka bir isim istediğini ve bu ismi de “Göstereceğimiz aday her kesimden oy alabilecek. Ekonomiden anlayacak” şeklinde tarifine sadece Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile İlhan Kesici uyuyor. Kılıçdaroğlu’nun en geç pazar gününe kadar bu iki isimden birini açıklayacak.