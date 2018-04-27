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Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 07:52 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, neden aday olmadığıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sadece parti yöneticileriyle paylaştığı anketlerde CHP’nin oylarının önce yüzde 19’larda son olarak ise yüzde 16’lara düşmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun düşük profilli bir aday gösterme kararı aldığı iddia edildi.

Erken seçim tarihi açıklandığı andan itibaren parti içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması yönünde yoğun bir baskı oluştu. Parti tabanı mutlaka ‘Genel Başkan aday olsun’ talebinde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu tüm bu ısrarlara rağmen adaylığa yanaşmadı.

ANKETLER 16’LARA DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz ay yaptırdığı anketlerde oylarda büyük gerileme olduğu öğrenildi. Mart ayındaki anketlerde yüzde 19 gözüken CHP oyları, Nisan anketlerinde yüzde 16’ya düştü.

DÜŞÜK PROFİLLİ

Parti yöneticileri ile paylaştığı anketlerde adaylığının siyasi sonu olacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun ‘ne olursa olsun aday olmayacağım’ diyerek partiden gelen talebi kesin bir dille reddetti. Oyların İYİ Parti'ye kayması üzerine Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran’da profili düşük bir adayla seçime gitmeye karar verdi.

Kılıçdaroğlu kendi aday olmak yerine başka bir isim istediğini ve bu ismi de “Göstereceğimiz aday her kesimden oy alabilecek. Ekonomiden anlayacak” şeklinde tarifine sadece Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile İlhan Kesici uyuyor. Kılıçdaroğlu’nun en geç pazar gününe kadar bu iki isimden birini açıklayacak.

CHP kulisleri, Kılıçdaroğlu’nun adayını çoktan belirlediğini konuşuyor. En son Konya’da “Türkiye’yi dolaşmaya hazır mısınız?” dediği Büyükerşen’in CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR AK PARTİ’YE GEÇECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi halinde CHP yeni bir krizi daha gebe! Büyükerşen’in yerine göreve gelecek ismi Eskişehir Büyükşehir Belediye meclis üyeleri belirleyecek. Şu anda belediyede en çok koltuğu olan parti ise AK Parti olarak gözüküyor. AK Parti’nin 26, CHP’nin 19 MHP’nin ise bir meclis üyesi bulunuyor.

ADAY BELİRLEME KOMİSYONU KURULDU

CHP’de vekillerin belirlenmesi için Kılıçdaroğlu kendine yakın isimlerle komisyon kurdu. Başında ise şu isimler var: Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl.

“GÜL’Ü YIPRATMAYIN” TALİMATI

CHP’de PM’den sonra milletvekillerinden de ittifak görüşmeleri için yetki alan Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda adeta milletvekillerini Abdullah Gül aleyhine herhangi bir açıklama yapmamaları için sert bir dille uyardı. Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Muharrem İnce’nin kendi aralarında sert bir tartışmanın içerisine girdiğini gören Kılıçdaroğlu’nun, “Bundan sonra kimse kendi başına açıklama yapmasın. Bu partinin bir sözcüsü var. Gerektiğinde o konuşur. Hiç kimse ittifak yapmak için görüştüğümüz partinin adayını yıpratmasın. Buna müsaade etmeyeceği” dedi. (Haber 7)

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Millet artık yemiyor bu yemleri, boşa uğraşmayın, kılıçdaroğlunu mağdur gibi gösterip kararsız chp lileri etkilemeye çalışıyorlar, çakallarrr.
Şöyle Bi Siyasete baktığımızda yine oylarina başkanlarına halkına bağli olan tek parti vardir HDP dir..hep dik duruş sergilemiştir. ezilenlerin hep yanında olmuştur. dil irk cinsiyet ayrımı yapmiyan tek partidir.sayın demirtaş adayliği kesinleştiğinde oy oranı gözlediğim kadarı ile yüzde 20 zorluyacaktır..
hadi len. kendi halkını öldüreb katleden bir partiden bırak gelecek ummak adam bile çıkmaz. utanmadan halkına bağlı duran diyor bi de. halk derken teröristlerden bahzediyosun. kürtleri ağzınıza almayın artık. rezil herifler. bilboardlarda musluklardan kan akıtacağız derken. demokrasiden mi bahsettiniz? yoksa kürt halkına olan düşkünlüğünüzden mi? silah zoruyla oy pusulalarını açıp hpd ye evet mührünü bastırmadınız mı? bu da mı demokrasiydi? bu da mı kürt halkı sevginizdendi? işeri açmak istihdam yaratmak isteyen kürt halkından ruhsat karşılığı haraç isterken de halk için miydi? dağ için miydi
amcam 25 sene belediyeye hizmet verdi emekli oldu. gitti belediyeye dedi ki; 25 yıl hizmet verdim. bir çöp bile istemedim. sizden fiziki engelli bir oğluma iş vermenizi istiyorum dedi. cevap şu; dağ'da kimin var... o da ne mal olduklarını o zaman anladı ama iş işten geçmisti artık.
haha yazık adama be. koskoca chp 1 adam çıkartamadı yazıklar olsun
eğer sebeb buysa demekki bu seçim sonrasıda bırakmayacak chpyi.yazık bu chpli seçmenlere
Yılmaz büyükerşen adaylık için çok doğru bir isim.
Ak medya iş basında
Tayyip erdoğan kendisini devirmek için kırk hamle sonrasına bile plan yapan küresel şer odaklarına tek hamleyle şah çekti, muhalefet pert oldu :)
cumhur başkanı olmak olmak yürek ister nerede kılıçtar oğlunda o yürek o ancak kalleşçe siyaset yapar türkiye cumhuriyetini coni amcalarına şikayet eder oylar yüzde 20 nin altıda bir kaç seçim sonra sıfırlayacak hayırlısıyla
muhalif görünen stepne
düşen oylar nereye ? İyi partiye
büyükerşenin eskişehirden alırsanız akpye geçer ve bugün kü antalya gibi rezil olur
chp içerisinde liderlik vasfı olan biri yoktur, ne kemal ne ince nede bir başka birisi bunu kendileride çok iyi biliyorlar onun için aday olamıyorlar devşirme birini bulmaya çalışıyorlar,
eeey akp nin echel köleleri bilgisizliğiniz cühelatınızla aslında kendi köleliğinizi hazırlıyorsunuz cumhurriyetin demokrasinin özgürlüklerini bilmeyenler fırsat oldumu algı operasyonlarınızı ortaya koyuyorsunuz bilin demokrasi parlementer sistem için buradayız ülkede tek adam yönetimine daha doğrusu hanedanlığa ve kraliyet monarşi yönetimine karşıyız kişilere değil sisteme karşıyız ancak ne olursa olsun bu emokrasi geliyor bakın ayak seslerine ancak üzüldüğüm tek nokta şu olur siz zavallılarda bu nimetten geldiğinde faydalanacaksınız zira bizde allah korkkusu kul sevgisi var
Metin Fevzioğlu en güçlü aday''en sinir bozucu formülü onu gösteriyor,,
Büyükerşen Akıllı adam kendisini hiç bir zaman harcatmaz.
bahçeli niye aday olmuyor hadi kılıçdar oğlu anketlerden korktu diyelim,peki kayıtsız şartsız kendini akp ye satan bahçeli daha önceleri akp ye ve liderlerine ağzına geleni söyleyen bahçeli bu kadar merdane idide niye kapı kulu oldu zira onun için aslında siyaset bitti acaba bi kapıda çimlenirmiyim diye düşündü yoksa oda aday olurdu eskiden söylediği hamasi şiirlere bakarsak ama yemedi şimdi kılıçdar oğlunu ve diğerlerini yeren yere vurmaya çalışanlar bu millet gereğini yapacaktır seçimlerde şüpheniz olmasın
yıllarca bekledik kemal bey survivor a katılır diye olmadı. cumhurbaşkanı olsun dedik korkudan aday olamıyor . hindistana raca olsun dedik . oradadki gerçek gandı çakmasını istememiş . Anketlere inan ma.. aday ol sonra gör Antalyanın mor üzümünü
chp de adam mı yok niye aday çıkaramıyorlar
Kimse cesaret edemiyor Reisin karşısına çıkmaya. alışın artık Reisle yaşamaya
ŞOK....ŞOK...ŞOK Chp yüzde 16 olmuş sanki yüzde 25 iken ne anlamı vardı.Hayır Kemal bey Yüzde 5 te alsa yüzde yüzü temsil ediyormuş gibi konuşacak nede olsa gücünü Atatürk ten alıyor.
CHP NİN ADAYI İLHAN KESİCİ OLACAK,AMA KİMSENİN UMMADIĞI OLACAK,SEÇİM 2. TURA KALACAK,İLHAN KESİCİ CUMHURBAŞKANI OLABİLİR
benim masamda gizli bir anket olacak ve adına gizli denilen bu anket mynet de ifşa edilecek.Hani bu anket gizli idi ? Harbiden diyorum memleketin çivisi çıktı artık ! Daha dün sonarın seçim anketinde chp % 23,8 oy alıyordu ne ara % 16 ya düştü ?
yav here heeee
İyi Parti nin oylarının Chp ve Mhp den geleceği zaten biliniyor.
haber7 den sonrasını okumadım.
aday olamaz kendiside biliyor kazanamayacağını aday olursa koltukta gider en iyisi böle milleti biraz daha kandırarak devletin malını kullanmaya devam edeyim düşüncesinde!!!
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