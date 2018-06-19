Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Attığı Tweet üzerinden bir anket yapan Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı;

'Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?

Anket sonunda yorumumu bekleyin.

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Cumhur İttifakı kazanır

Teröristler kazanır'

İşte Gökçek'in tepki çeken o tweet'i;

GÖKÇEK'TEN TEPKİLER SONRASINDA AÇIKLAMA

Melih Gökçek, attığı tweet sonrasında gelen tepkilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Twitter'dan yaptığı o açıklama;

"Anket inanılmaz ilgi gördü. Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu. Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı. Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat için yaptım. Bir kere burada kastedilen kesinlikle Millet İttifakı değil. Saadet ve İYİ Partililer ile terörist hamisi HDP'ye destek vermeyen CHP'lilere kim terörist diyebilir. Tenzih ederim. Benim kastım Kandil'i destekleyenler, benim kastım FETO'cular ve benim kastım bunları destekleyen Batı. Dikkat ederseniz teröristler bir anda organize oldu ve ankette teröristler kazanıra yüklendiler."