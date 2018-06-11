MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

AK Parti ile MHP’nin 24 Haziran seçimleri için kurduğu “Cumhur İttifakı”ndaki tartışma, özellikle İç Anadolu bölgesinde devam ediyor. AK Parti’li milletvekili adaylarının “MHP’ye o vermeyin” çağrısı yaptığını ileri süren bazı MHP’li vekil adayları, AK Parti’ye çok sert çıkış yaptılar. MHP lideri Devlet Bahçeli de konuya ilişkin AK Parti’li vekil adaylarını uyararak, “Özellikle AK milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti. Bu tartışmanın üzerine Devlet Bahçeli partisinin Konya’daki kapalı spor salonun da yapılan mitingine katılmış ve boş salona konuşmuştu.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı”nda bu tartışma devam ederken, MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Kanal 42’deki “Seçim Özel” programına katılan Celil Çalış, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Celil Çalış’ın, “Erdoğan seçilmese ne olur? Bence hiçbir şey olmaz” ifadeleri dikkat çekti.

