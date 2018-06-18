Muharrem İnce-Meral Akşener arasında gerginlik mi var? İYİ Parti'den açıklama

Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında gerginlik mi var? 24 Haziran seçimlerine günler kala bu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Liderler iddialar ile ilgili konuşmazken, ilk açıklama İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan geldi. Sözcü Gazetesi'nden Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Çıray, gerginlik iddialarını yalanlayarak 'Bu, rakipler tarafından ortaya atılan bir fitne fesat argümanıdır. FETÖ'cülerden kalmış kötü bir miras' ifadelerini kullandı.
İşte Çıray'ın açıkklamalarınan öne çıkan satır başları;
Bir iddia var: Sandıktan sonra İYİ Parti, AKP ile ittifak yapacak… Doğru mu?
“Yetmez ama Evet”çiler önce “Kürtler Sayın Akşener'e oy vermez” diye yazdılar, tutturamadılar. Sonra da “İYİ Parti 2. turda AKP ile ittifak yapacak” yalanına sarıldılar. Bu Erdoğan'dan yaka silken kesimleri Sayın İnce'ye yönlendirmeye yönelik bir stratejinin unsuru. Amaç ise Meral Akşener'e ve İYİ Parti'ye teveccühü kırmak.
Tayyip Bey neden seçimde Meral Hanım yokmuş gibi davranıyor sizce?
Bu çok açık değil mi? 15 yıldır AKP'ye oy veren yüzde 15'lik DYP ve ANAP seçmenlerinin ve mirasçılarının asıl ocaklarına döneceği sinyalini vermiş olmaları. Erdoğan 2. turda kaybedeceği rakiple mücadele etmek istemiyor. İşe yaramayacak, çünkü Sayın Meral Akşener 2. tura kalacak.
Akşener ile İnce arasında bir gerginlik mi var?
Bu, rakipler tarafından ortaya atılan bir fitne fesat argümanıdır. FETÖ'cülerden kalmış kötü bir miras. Reddediyoruz. Daha fazlasına gerek yok…
Seçimden sonra kurulan bu ittifaklar devam eder mi dersiniz?
Cumhur İttifakı 25 Haziran sabahı tarihe karışacak. “Aldandık, aldatıldık” sözleriyle aldatanlar hayal kırıklığı ve güç kaybı dolu günlere hazır olsun! Millet İttifakı ise çıkara değil ilkelere dayalı bir işbirliğinin ürünü. İlkenin temelinde anayasal cumhuriyetin yeniden inşası ideali var! Bizler gerçek huzuru ve barışı tesis etmeyi iddia ediyorsak, işbirliğimizi sağlam bir güven modeli olarak sürdürmemiz gerekiyor. Hedefimizi ancak böyle hayata geçirebiliriz. Bu konuda şahsen ben elimden gelen katkıyı yapmaya hazırım.
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