HABER

'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 08:15 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, gazeteci Ahmet Hakan muhalefetin en güçlü iki adayı Muharrem İnce ve Meral Akşener'i karşılaştırarak değerlendirdi.

'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken meydanlar da ısınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim startını vererek meydanlara çıkmaya başladı.

Seçim için geri sayım sürerken anket şirketleri de her gün yeni bir araştırmasını yayınlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, 'muhalefetin adayı kim olur?' sorusu en çok merak edilen konular arasında.

'MUHARREM İNCE ÇABUK YOL ALDI'

Gazeteci Ahmet Hakan "Muharrem İnce ile Meral Akşener arasındaki 7 fark" başlıklı bugünkü yazısında muhalefetin en güçlü adaylarını karşılaştırdı. Muharrem İnce'nin bir adım daha önde olduğunu savunan Hakan "Muharrem İnce geç başlayıp çabuk yol aldı gibi. Meral Akşener erken başlayıp azıcık geri kaldı gibi..." ifadelerini kullandı.

'İNCE KÜRT SEÇMENE, AKŞENER MUHAFAZAKAR KESİME OYNUYOR'

Muharrem İnce'nin kürt seçmene, Meral Akşener'in ise muhafazakâr kesime hitap ettiğinin belirten Hakan, Akşener'e göre İnce'nin daha çok televizyon yer bulduğuna dikkat çekti.

'ERDOĞAN AKŞENER'İ MUHATAP ALMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnce'yi muhattap aldığını ancak, Akşener'i muhatap almadığının altını çizen Hakan, "Muharrem İnce çocukluk anılarını anlatırken ağlamaya başladı... Meral Akşener henüz gözyaşlarına gelemedi." ifadelerini kullandı.

Muharem İnce'nin sembolünün 'çakı', Akşener'in ise 'terlik' olduğunu belirten Hakan, "'İkinci tura Meral Akşener kalmalı' ya da 'İkinci tura Muharrem İnce kalmalı' falan diye siyasi mühendislik yapılmasının kimseye bir faydası yok.

Bırakın buna sandıkta halk karar versin!" diye yazdı.

[YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
](http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/muharrem-ince-ile-meral-aksener-arasindaki-7-fark-40834773)


Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!
CHP'de sürpriz milletvekili adayıCHP'de sürpriz milletvekili adayı
Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri muharrem ince Meral Akşener CHP İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

İlginizi Çekebilir

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyor

Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyor

Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

YSK kesin listeyi açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayları...

YSK kesin listeyi açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.