'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken meydanlar da ısınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim startını vererek meydanlara çıkmaya başladı.
Seçim için geri sayım sürerken anket şirketleri de her gün yeni bir araştırmasını yayınlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, 'muhalefetin adayı kim olur?' sorusu en çok merak edilen konular arasında.
'MUHARREM İNCE ÇABUK YOL ALDI'
Gazeteci Ahmet Hakan "Muharrem İnce ile Meral Akşener arasındaki 7 fark" başlıklı bugünkü yazısında muhalefetin en güçlü adaylarını karşılaştırdı. Muharrem İnce'nin bir adım daha önde olduğunu savunan Hakan "Muharrem İnce geç başlayıp çabuk yol aldı gibi. Meral Akşener erken başlayıp azıcık geri kaldı gibi..." ifadelerini kullandı.
'İNCE KÜRT SEÇMENE, AKŞENER MUHAFAZAKAR KESİME OYNUYOR'
Muharrem İnce'nin kürt seçmene, Meral Akşener'in ise muhafazakâr kesime hitap ettiğinin belirten Hakan, Akşener'e göre İnce'nin daha çok televizyon yer bulduğuna dikkat çekti.
'ERDOĞAN AKŞENER'İ MUHATAP ALMIYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnce'yi muhattap aldığını ancak, Akşener'i muhatap almadığının altını çizen Hakan, "Muharrem İnce çocukluk anılarını anlatırken ağlamaya başladı... Meral Akşener henüz gözyaşlarına gelemedi." ifadelerini kullandı.
Muharem İnce'nin sembolünün 'çakı', Akşener'in ise 'terlik' olduğunu belirten Hakan, "'İkinci tura Meral Akşener kalmalı' ya da 'İkinci tura Muharrem İnce kalmalı' falan diye siyasi mühendislik yapılmasının kimseye bir faydası yok.
Bırakın buna sandıkta halk karar versin!" diye yazdı.
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