Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile buluştuğu toplantıda konuştu.

SLOGAN 'DEĞİŞTİR'



Seçim sloganlarının 'Değiştir' olacağını belirten Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada, ilk mitingini memleketi Sivas'ta yapacağını aktardı.

"Ekran önünde ülkenin problemlerini konuşabiliriz" diyen Saadet liderinin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'de hukuka güven kalmadı, değişime ihtiyaç var. Bu 'Değiştir' zihniyeti değiştir manasındadır. Halkın kanaatlerinin sandığa yansıması olmazsa olmazdır.

En büyük sorumluluk partilerin sandık başındaki temsilcilerinin üzerinde. Sandığa tüm partilerin sahip çıkması gerekir. Sandık başında oy sayılırken muhalefetten iki gözlemci bulunmalı.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI



Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum.