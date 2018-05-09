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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek, "İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar” dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile buluştuğu toplantıda konuştu.

SLOGAN 'DEĞİŞTİR'

Seçim sloganlarının 'Değiştir' olacağını belirten Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada, ilk mitingini memleketi Sivas'ta yapacağını aktardı.

"Ekran önünde ülkenin problemlerini konuşabiliriz" diyen Saadet liderinin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'de hukuka güven kalmadı, değişime ihtiyaç var. Bu 'Değiştir' zihniyeti değiştir manasındadır. Halkın kanaatlerinin sandığa yansıması olmazsa olmazdır.

En büyük sorumluluk partilerin sandık başındaki temsilcilerinin üzerinde. Sandığa tüm partilerin sahip çıkması gerekir. Sandık başında oy sayılırken muhalefetten iki gözlemci bulunmalı.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum.

İLK MİTİNGİ SİVAS'DA

İlk mitingimizi ve seçim kampanyamızı memleketim Sivas'ta başlatacağım. Biz Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ısrarcı olmadık. AB kapısında süründürülüyoruz, hiçbir ülke bu kadar aşağılanmayı kaldırmaz.

NATO, düşman mefhumu olarak İslam'ı kabul etti. NATO, dünya barışını korumak için kurulduysa ona göre hareket etmeli. Dünyanın yeniden tanzim edilmeye ihtiyacı var. NATO, son zamanlarda hep Müslüman ülkelere saldırdı. İslam ülkelerinin sömürülmesine kesinlikle karşıyız.

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temel karamollaoğlu Saadet Partisi Selahattin Demirtaş

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bunlar yakında apo da çıksın derler
Bunların meşrebi belli değil...
adam gibi adam temel karamanoğlu.
düşmanımın düşmanı dostumdur diyor bey. yani diyor ki kargayla uçan pisliğe konar biz buyuz diyor ....
Korkudan ne yapacaklarini bilemiyorlar millet itfltifakindan korktuklari kadar kimseden korkmadilar birde onu birakarak kendilerinin yolunu engel etmezler diye dusunuyorum
allah razı olsun sizin gibi dürüst insanlardan
natodan kendimizi koruruz da satılmışlardan kendimizi nasıl koruyacagız sandıkta boş konuşmanın yanlış tarafta olmanın cezası kesilecek
Bu Adam Tam Bir Baş Belası...
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