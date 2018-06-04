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Seçim öncesi başkentte kritik görüşme! Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Millet İttifakı’ndaki partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Akşener, genel merkez girişinde gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Seçim öncesi başkentte kritik görüşme! Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını belirlemek için ittifak yaptıkları muhalefet partisi liderlerine toplantı çağrısı yapmıştı.

İLK GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE

Akşener'in yaptığı çağrı sonrası ilk görüşme bugün gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayacak.

Ziyaret sonrası ortak bir açıklamanın yapılması bekleniyor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
acep ne konuşacaklar?yoksa odaya geçip boşboş oturup ondan sonra çıkıp gidecekler...ve açıklama : ikinci tura kim kalırsa(ilk turda iş bitmese) onu destekleme kararı alındı gibi saçma sapan bir açıklama gelirse hiç şaşmayın...
Fetonun yeni talimatlarını görüşüyorlar...
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