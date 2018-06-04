Seçim öncesi başkentte kritik görüşme! Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını belirlemek için ittifak yaptıkları muhalefet partisi liderlerine toplantı çağrısı yapmıştı.
İLK GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE
Akşener'in yaptığı çağrı sonrası ilk görüşme bugün gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayacak.
Ziyaret sonrası ortak bir açıklamanın yapılması bekleniyor
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