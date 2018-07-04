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Son dakika: YSK, 24 Haziran erken seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

YSK, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı ve Cumhurbaşkanı oldu.

Son dakika: YSK, 24 Haziran erken seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun, 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

Adayların oy oranları şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan %52.59
Muharrem İnce %30.64
Selahattin Demirtaş % 8.40
Meral Akşener % 7,29
Temel Karamollaoğlu % 0.89
Doğu Perinçek %0 .20

erdogan

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

Milliyetçi Hareket Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

Hür Dava Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

Halkların Demokratik Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

Cumhuriyet Halk Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iyi parti nerede
iyi parti seçime girmedimi
59milyon seçmene 180milyon oy pusulası neden bastırılır anlamış değilim, acaba bazıları 2-3-4 oy kullanmış olabilirmi, yok be sanmam, hükümetimiz müslümandır, arsızlık hırsızlık yapmaz
en çok korktukları parti iyi oartiydi belediye seçimlerinde daha farklı gğzsl sonuçlar alacaktık
Bunların satacağı oy bu kadar olur...! İyi partinin oylarını da diğerlerine pay etmişler herhalde... İyi partiyi yazmadiklarina göre...!!!
Kim ne derse desin bu seçime damgasını Perinçek vurmuştur. Yüzbinden fazla imza ile aday gösterilipte 98.955 oy almak her babayiğidin harcı değildir.
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