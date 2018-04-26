SONAR'ın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'ye ulaşamıyor

Avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sunduğu programda SONAR’ın son seçim anketini açıkladı. Fidel Okan, AKP-MHP ittifakının cumhurbaşkanının ilk turda seçimlesini sağlayan yüzde 50’lik oy oranına ulaşamadığını söyledi. SONAR’ın gerçekleştirdiği son anketlere göre AK Parti-MHP’nin yüzde 46.9, CHP’nin yüzde 23.8, HDP’nin yüzde 11.3 ve İyi Parti-Saadet Partisi ittifakının yüzde 14.5 oy oranına sahip olduğunu ifade eden Okan, "İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı" şeklinde konuştu.

Anket sonuçlarını yorumlarken İyi Parti-Saadet ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine de işaret eden Okan, anket gerçekleştirilirken İyi Parti ve SP'nin katılımcılara ayrı ayrı sorulduğunu aktardı. İyi Parti ve Saadet Partisi’nin ittifak olarak sorulmadığını kaydeden Okan, ittifak kurulduğunda oy oranının yükselebileceği yorumunda bulundu.

"İKTİDARA CİDDİ KIRGINLIKLAR VAR"

"Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz" diye konuşan Okan, CHP'nin İyi Parti'ye seçime girmesi için 15 Milletvekili vererek çok iyi oyun kurduğunu ve iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu söyledi.



