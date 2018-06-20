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Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan ses kaydıyla oy istedi. Erdoğan ses kaydında, "24 Haziran seçimleri yaptıklarımızın pekişmesi için kritik bir öneme sahiptir" dedi.

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan ses kaydıyla oy istedi. Erdoğan ses kaydında, "Ben Recep Tayyip Erdoğan. Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizden aldığımız güçle milletimize ilkler yaşattık" dedi.

"SİZDEN DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERMENİZİ BEKLİYORUM"

Ses kaydında Erdoğan,"Ben Recep Tayyip Erdoğan. Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizden aldığımız güçle milletimize ilkler yaşattık. 24 Haziran seçimleri yaptıklarımızın pekişmesi için kritik bir öneme sahiptir. 2023 hedeflerimize, 2053, 2071 vizyonlarımıza emin adımlarla yürümek için, 'güçlü meclis, güçlü Türkiye, güçlü hükümet' için seçim gününe kadar sizlerden daha fazla gayret göstermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

lütfütürkkan

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: BU ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR

Yeniçağ’da yer alan habere göre, İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan konuyla ilgili olarak, “Bu yasak. Sesli mesaj işi yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı, yasakları kendi delerek, toplumun kanunların dışına çıkmasına vesile oluyor. Yarın kanun tanımaz bir toplum olursak, bunu sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kanunen daha önceden yasaklanmış bir şeye tenezzül etmesi, önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın çaresizliğini, sonra kanun tanımazlığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

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