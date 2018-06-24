Türkiye'nin çifte seçimi! 56 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 56 milyon 322 bin 632 seçmen 180 bin 65 sandıkta oylarını kullanacak. 81 ildeki oy kullanma işlemi 08.00’de başlayacak. Yurt içi seçimleriyle birlikte 34 gümrükteki oy kullanma işlemi de saat 17.00’de bitecek. Sandıklar, yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve daha önce ATO’ya getirilen oylarla birlikte açılıp sayılacak.

Seçim sonucunda, 16 Nisan 2017’deki halk oylamasında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yürürlüğe girecek. Seçilecek 13. Cumhurbaşkanı, yürütmenin başında Türkiye’yi beş yıl süreyle yönetecek. Yasama organı da 550 yerine 600 milletvekili ile çalışacak. Yeni sistemle, Cumhuriyet döneminde 29 Ekim 1923’ten bu yana uygulanan Başbakanlık kurumu son bulacak ve yürütmenin yasamadan güven oyu alması dönemi de kapanmış olacak.

YÜZDE 50'Sİ KADIN



Miiliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, Türkiye genelinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanları tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecek. 56 milyon 322 bin 632 yurt içi seçmenin yüzde 50,76’sı (28 milyon 589 bin 477) kadın, yüzde 49,24’ü (27 milyon 733 bin 155) erkek seçmenlerden oluştu. 3 milyon 47 bin 328 seçmenin bulunduğu yurt dışında ise seçmenlerin yüzde 53,1’i (1.618.130) erkek, yüzde 46,9’u (1.429.198) kadınlardan oluşuyor. 1 milyon 571 bin 73 genç seçmen de ilk kez oy kullanacak. Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.