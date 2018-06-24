Türkiye'nin çifte seçimi! 56 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 56 milyon 322 bin 632 seçmen 180 bin 65 sandıkta oylarını kullanacak. 81 ildeki oy kullanma işlemi 08.00’de başlayacak. Yurt içi seçimleriyle birlikte 34 gümrükteki oy kullanma işlemi de saat 17.00’de bitecek. Sandıklar, yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve daha önce ATO’ya getirilen oylarla birlikte açılıp sayılacak.
Seçim sonucunda, 16 Nisan 2017’deki halk oylamasında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yürürlüğe girecek. Seçilecek 13. Cumhurbaşkanı, yürütmenin başında Türkiye’yi beş yıl süreyle yönetecek. Yasama organı da 550 yerine 600 milletvekili ile çalışacak. Yeni sistemle, Cumhuriyet döneminde 29 Ekim 1923’ten bu yana uygulanan Başbakanlık kurumu son bulacak ve yürütmenin yasamadan güven oyu alması dönemi de kapanmış olacak.
YÜZDE 50'Sİ KADIN
Miiliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, Türkiye genelinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanları tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecek. 56 milyon 322 bin 632 yurt içi seçmenin yüzde 50,76’sı (28 milyon 589 bin 477) kadın, yüzde 49,24’ü (27 milyon 733 bin 155) erkek seçmenlerden oluştu. 3 milyon 47 bin 328 seçmenin bulunduğu yurt dışında ise seçmenlerin yüzde 53,1’i (1.618.130) erkek, yüzde 46,9’u (1.429.198) kadınlardan oluşuyor. 1 milyon 571 bin 73 genç seçmen de ilk kez oy kullanacak. Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.
İKİ İTTİFAK, 8 PARTİ
Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.
Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP’nin adayları AK Parti, DP’nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek. AK Parti ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, “Millet İttifakı” adı altına oy pusulasında yer alacak. Seçmen, kimliğini sandık kurulan verdikten sonra cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunmak için iki ayrı oy pusulasını, zarfı ve “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü alacak. Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak. Sandık alanına sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremeyecek. Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.
Seçmen, kapalı oy verme kabininde iki oy pusulasını da işaretleyecek. İki oy pusulası da aynı zarfa koyulacak. Seçmen zarfı sandığa attıktan sonra oyunu kullandığına ilişkin imzasını atacak ve oy kullanma işlemi bitmiş olacak.
Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülecek.
TÜM EĞLENCE YERLERİ KAPALI OLACAK
Bugün saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Çay bahçeleri de kapalı olacak. Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Seçimle ilgili bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTECEK
Seçimler, saat 17.00 itibariyle sona erecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi de aynı saatte bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin, yurt dışındaki 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da sona ermişti. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilmiş ve ATO’da sayıma hazırlandı. Seçimin sona ermesiyle birlikte yurt dışı oylar da eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak. Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
YENİ SİSTEM
Seçim sonucunda, yürütmenin başında Türkiye’yi beş yıl yönetecek 13. Cumhurbaşkanı ile 600 milletvekilinden oluşacak yeni yasama organı belirlenecek. Yeni sistemle, Cumhuriyet döneminde 29 Ekim 1923’ten itibaren uygulanan Başbakanlık kurumu son bulacağı gibi, yürütmenin yasamadan güven oyu alması dönemi de kapanmış olacak.
LİDERLER NEREDE OY KULLANACAK?
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi İlkokulu’nda, Başbakan Binali Yıldırım İzmir Karabağlar’da Bahar Yıldırım İlkokulu’nda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda MHPlideri Devlet Bahçeli de oyunu Ankara Anıttepe Ortokulu’nda kullanacak. Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi’nde oyunu kullanacak. Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu İstanbul’daki Şair Nedim Ortaokulu’nda kullanacak. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde oy kullanacak.
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!
İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!
Hintli kadının korkunç planı! Kendisiyle dalga geçen herkesin yemeğine böcek ilacı kattı: 5 kişi öldü 120 kişi zehirlendi!
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 2 yorum