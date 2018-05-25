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YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

YSK, 24 Haziran seçimleri için partilerin milletvekili aday listeleri üzerindeki incelemesini tamamladı. HDP'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, Saadet Partisi'nde ise bir çok ilde eksik aday olduğu iddia edildi. Bu eksikliklerin 30 Mayıs’a kadar giderilmesi istendi. Eksiklikler giderilmezse, söz konusu illerde partiler seçime giremeyebilir.

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK üyelerinin kurduğu ekiplerce yapılan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde çok önemli eksiklik olmadığı saptandı. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR

HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler. SP de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK iki partiye 30 Mayıs’a kadar süre verdi. (Haberin tamamı için tıklayın)

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Anahtar Kelimeler:
YSK 24 haziran seçimleri ak parti CHP MHP İYİ parti Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
YSK HERŞEYİ ÇOK UYGUN YAPIYORSUN YA
YİNE BAŞLADILAR YALANA HİLEYE BU ÜLKE ADAM OLMAZ LA
ysk hdp yi seçime almayacak yürek var mı sende
hdp %14 alacak
YSK MÜHÜRSÜZ OYLARI SAYIYOR. MİLYONLARIN YÜZÜNE BAKARAK KABUL EDİYOR. AKP NİN ARKA BAHÇESİ OLMUŞ ŞU SATTEN SONRA TÜRK MİLLETİ ADAM YERİNE KOYUP TİYE ALMAZ BİLE BUNLARI KURUM ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ.PARTİLER BİLE SANDIĞA SAHİP ÇIKMAKTAN KORKUYORSA MİLLET NE YAPSIN ÜLKE KARANBOLE YÖNETİLİYOR.
adamlar seçime sokmamak için ellerinden geleni yapıyorlar
başladılar senaryo çalışmalarına
Daha seçimden önce başladılar bunlara,anlaşılan korku fena sarmış ..hdp nin %10 nunu saadetin %5 i ni geçtiler,bbp %0.5 bile ihtiyaçları var..Seçim şimdiden gayrimeşrulaşmıştır..Muhalefet şimdiden avukatları ysnın ön ne yığmalı..
"YSK" YİNE DEVREDE!!! OYSA DAHA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTI!!! HATTA TARTIŞILAN BAZI DİPLOMALARLA İLGİLİ HİÇBİR AÇIKLAMADA BULUNMAMIŞLARDI BİLE! EFENDİLER ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!!! SEÇİMLERİ EŞİT ŞARTLARDA VE DEMOKRATİK ORTAMDA YAPIN LÜTFEN!!! YOKSA İLAHİ ADALETTEN KURTULAMAYACAKSINIZ! T A M A M!
anlaşılan uzun yine talimat vermiş
Saldırmadığınız bir bu kalmıştı değil mi?Kaybedeceklerini anlayınca ne yapsak etsek de muhalefete darbe vursak diye gece gündüz düşünüyorlar.Allah sizin bütün oyunlarnızı bozar da mahvolursunuz inşallah.
ysk şimdiden başladı ali cenğiz olayrına birde bu ysk bilgisayardan müdahale yapabilir oy oranlarına bilişimci üyeler harekete geçmeli zaten mecbur yapacak yoksa içeri atar onları akp
cumhurbaskani olmak icinde diploma sarti var degilmi
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