YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK üyelerinin kurduğu ekiplerce yapılan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde çok önemli eksiklik olmadığı saptandı. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.
UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR
HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler. SP de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK iki partiye 30 Mayıs’a kadar süre verdi. (Haberin tamamı için tıklayın)
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