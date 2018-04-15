6.4 inç ekran ve devasa pil

2018’in ikinci yarısında şüphesiz en çok ses getirecek cihazlardan birisi olacak olan Note 9, günden güne kendini belli ediyor. Ağustos-eylül döneminde tanıtılmasına alışık olduğumuz phablet amiral gemisinin beklenenden erken gelebileceği daha önce konuşulmuştu. Şimdi de telefonla ilgili teknik veriler, Weibo üzerinde ortaya çıktı.

Yeni sızdırılan bilgilere göre Galaxy Note 9, 6.4 inç bir ekran boyutuyla gelecek. Galaxy S9+ ile aralarında az bir fark varmış gibi gözükmesine rağmen pil kapasitesinde çok ciddi bir sıçrama bekleniyor. Bu bağlamda amiral gemisi 3850 veya 4000 mAh bir pille gelebilir (S9+’ta 3500 mAh). Bu da elbette aynı çip seti kullanan iki telefon arasında ciddi bir pil ömrü farkı oluşturacaktır.

Öte yandan uzun süredir beklenen ekrana entegre parmak izi okuyucuyu görme şansımız var. Geçtiğimiz aylarda Meizu gibi bazı firmalar bunu denemiş olsalar da, Samsung işini şansa bırakmak istemiyor. Dolayısıyla teknoloji yeterince güven vermezse, iş gelecek yıla da kalabilir. Bakalım Note 9’la ne gibi yenilikler bizi karşılayacak.

Bir mühendislik harikası olan Light L16 kameralar