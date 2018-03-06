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Android P önemli bir özellik ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Android 8.1’in duyurulmasının üzerinden birkaç ay geçmesine karşın, Android P’den ilk duyumlar gelmeye başladı. Basının eline geçen bilgiye göre Android P’ye önemli bir özellik eşlik edecek.

Android P önemli bir özellik ile geliyor

Bir Android klasiği olarak telefonlarımızda 8.0 Oreo’yu göremeden onun 2 sürüm ötesini konuşmaya başlıyoruz; Android P. Google’ın 8.1’in ardından üzerinde çalışmaya başladı sonraki sürüm hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.

Günümüzün büyük problemlerinden olan istenmeyen aramalar için daha katı kurallar sonraki sürümde gelebilir. XDA-Developers’ta ortaya çıkan bilgilere göre; rehberinizde kayıtlı olmayan aramaları, gizli numara aramalarını, ankesörlü telefonlardan gelen aramaları ve kimlik bilgisi içermeyen aramaları engellemek mümkün olacak. Ayrıca ilk duyumlara göre bu özelliklere operatör müdahalesi de mümkün olacak. Bunun anlamı, bazı operatörler bu özellik yerine kendi engelleme servislerini satmaya çalışabilirler.

Öte yandan yeni sürümün kod adı henüz kesin şekilde belli değil. Bildiğiniz gibi Google, alfabetik sıraya göre yiyecek ismi seçiyor ve sıradaki harf “P”. Önümüzdeki haftalarda sürümle ilgili detaylar ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Android P android 8.1 teknoloji

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