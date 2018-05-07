As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor

Google Asistan bir süredir hem Android kullanıcıları tarafından hem de İOS kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Siri, Alexa ve Cortana ile sıkı bir rekabet içinde olan Google Asistan, hala yeteri kadar popülerleşmiş değil. Bunun nedenlerinden biri Google Asistan’ın sadece yaygın bölgelerdeki dilleri desteklemesi. Ancak Google bu sorunu da aşıyor; en azından bizim için.
GOOGLE ASSİSTANT TÜRKÇE OLUYOR
Shiftdelete’in haberine göre yapay zekalı Google asistanı Google Asistan, Türkçe dil desteğine kavuşacak. Google Asistan Türkçe dil desteğini almasıyla birlikte tıpkı Siri gibi Türkçe görevleri anlayıp yapabilecek.
İOS kullanıcıları Türkçe Siri ile sanal asistan kullanmanın keyfine varırken Türk Android kullanıcıları bu deneyimi kendi akıllı telefonlarında yaşayamıyordu. Bu yönüyle Google Asistan, Android tarafındaki büyük bir açığı da kapatmış olacak. Ne diyelim; Hayırlısı olsun!
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