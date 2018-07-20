Bu özellik Instagram kullanıcılarını sinirlendirecek!

Facebook, Instagram kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek yeni bir özellik üzerinde çalışmakta. Her iki platformu tek bir çatı altında toplamaya çalışan Facebook, Instagram’daki kişileriniz Messenger’a ekleyecek.
Platformlar arası iletişimi güçlendirmek isteyen Facebook, Instagram ve Messenger arasında yeni bir bağ oluşturmaya hazırlanıyor. Henüz beta aşamasında olan özellik, Instagram hesabınızdaki kişileri Messenger hesabınıza eklemeye hazırlanıyor.
Getirilecek bu özellik ile kullanıcılar ne kadar memnun kalır bilemiyoruz ancak uygulamasının çorbaya dönmesini istemeyen kullanıcılar bu özelliğe bir hayli sinirleneceklerdir.
Hesabı Bağla seçeneği ile beraber otomatik olarak fotoğraf paylaşım uygulamanızdaki arkadaşlarınıza ekleme talebi gönderilebilecek. Yani hala bu özellikten kurtulma şansınız bulunacak eşleştirmediğiniz takdirde.
Henüz test aşamasında olan özelliğin yakın zamanda tüm platformlar için gelmesi bekleniyor. Bu adım sonrası olası gelebilecek tepkilere karşı Facebook, bir yedek plan düşünmüş müdür bilemiyoruz ancak eminiz bu eşleştirmeyi birçok kullanıcı es geçecektir. Sonuç olarak her iki platform da farklı amaçlara hizmet etmekte. Neden tanımadığımız bir kullanıcıyı özel Messenger alanıma eklemek isteyeyim ki?
Kaynak: Teknolojioku
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