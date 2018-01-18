'Darknet’te siber devriyeler şart!'

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan Bitcoin’in de faaliyet alanı olan internetteki darknet bölgelerinin güvenliği tartışılıyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası suç örgütlerinin, internetin “darknet” bir başka deyişle “karanlık net” ya da “derin net” olarak tanımlanan kısımlarındaki ticari faaliyetlerini giderek arttırdıklarını ifade etti.

Üçte ikisini uyuşturucu ticareti oluşturuyor

Bu durumun toplumun, özellikle sosyal medyaya erişimi, dolayısıyla bilgi edinme gücü yüksek ve yeni teknolojileri uygulamaya yatkın olduğu bilinen gençlerimizin sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevil Atasoy, şunları söyledi:

“Son verilere göre, yasa dışı ürün ve hizmet alış verişi için geniş kapsamlı, üstelik kimlik bilgilerinin gizlenebildiği bir platform özelliğini taşıyan kripto ya da darknet-piyasalarının yaklaşık üçte ikisini uyuşturucu ticareti oluşturuyor. Küresel uyuşturucu kaçakçılığı içindeki oranı şimdilik % 45’ler dolayında olmakla birlikte, kripto piyasaların hacmi her geçen gün artıyor ve bir kaç yıl içinde yasa dışı uyuşturucu ve sentezlerine gerekli öncül kimyasalların ticaretinin tümüyle bu mecraya kayacağı öngörülüyor.”